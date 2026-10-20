와이바이오로직스, SITC2026서 '멀티앱카인' 연구 2건 발표

AI 핵심 요약beta
- 와이바이오로직스가 20일 SITC 2026에서 면역항암 연구 2건을 발표한다고 밝혔다
- AR170과 AR166 전임상 연구 및 환자 유래 조직 데이터를 공개할 예정이다
- 바이오 유럽에서 글로벌 제약사와 기술이전·공동연구 논의를 진행할 계획이다
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환자 유래 조직 기반 생체 외 데이터 발표
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 항체 신약개발 전문기업 와이바이오로직스가 오는 11월 4~8일 미국면역항암학회(SITC 2026)에 참가해 다중항체-사이토카인 융합체 플랫폼 '멀티앱카인(Multi-AbKine)' 기반 면역항암제 연구 성과 2건을 포스터로 발표한다고 20일 밝혔다.
SITC는 글로벌 항암제 개발 기업과 연구기관, 연구자들이 참여해 면역항암 분야의 연구 성과와 임상 개발 동향을 공유하는 학술 행사다.
와이바이오로직스는 이번 학회에서 멀티앱카인의 핵심 파이프라인인 'AR170(PD-1×VEGF×IL-2v)'과 'AR166(PD-1×LAG-3×IL-2v)'의 전임상 연구 성과를 발표할 예정이다.
이번 발표는 지난 4월 미국암연구학회(AACR 2026)에서 공개한 연구를 기반으로 추가 연구 결과를 담는다. 특히 실제 환자 유래 조직 샘플을 활용한 생체 외(ex vivo) 중개연구 데이터 일부도 공개할 계획이다. 회사는 해당 데이터를 통해 후보물질의 실제 환자 적용 가능성을 평가하고 향후 임상 개발 및 기술이전 논의에 활용할 방침이다.
와이바이오로직스는 같은 달 열리는 바이오 파트너링 행사 '바이오 유럽(BIO-Europe 2026)'에도 참가한다. SITC에서 발표하는 연구 성과를 바탕으로 글로벌 제약사들과 파트너링 미팅을 진행하고 기술이전 및 공동연구 논의를 이어갈 계획이다.
와이바이오로직스 관계자는 "전임상 단계 후보물질의 경쟁력은 실제 환자에서의 적용 가능성을 얼마나 설득력 있게 제시하느냐에 달려 있다"며 "이번 학회에서 환자 유래 조직 데이터를 포함한 연구 성과를 통해 파이프라인의 기술 경쟁력을 입증하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com