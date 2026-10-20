NC AI, 바르코 3D·사운드 첫 달 50% 할인 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- NC AI가 20일 바르코 유료 플랜 첫 달 구독료를 50% 할인했다.
- 신규·기존 무료 이용자는 11월 30일까지 할인 혜택을 받을 수 있다.
- 바르코 3D·사운드는 AI 기반 콘텐츠 생성과 세밀한 편집을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI가 20일 AI 기반 3D 생성 및 사운드 제작 서비스 '바르코'의 첫 달 구독료를 50% 할인하는 프로모션을 진행한다.
이날부터 11월 30일까지 신규 가입자와 기존 무료 이용자가 바르코 3D 또는 바르코 사운드의 유료 플랜을 결제하면 첫 달 구독료를 반값에 이용할 수 있다. 할인은 계정당 각 서비스에 한 번씩 적용된다.
바르코 3D Plus 플랜은 월 2만8600원에서 첫 달 1만4300원으로, 바르코 사운드 Lite 플랜은 1만4300원에서 첫 달 7150원으로 이용 가능하다.
상위 플랜을 선택할수록 보너스 포인트 비중이 커진다. 바르코 3D Premium 플랜은 기본 5만 포인트에 보너스 3만 포인트를 더해 총 8만 포인트를, 바르코 사운드 Max 플랜은 기본 4만 포인트에 보너스 2만5000포인트를 더해 총 6만5000포인트를 제공한다.
바르코 3D는 텍스트와 이미지를 기반으로 3D 애셋을 생성한다. 사용자가 원하는 형태를 자연어로 설명하거나 참고 이미지를 입력하면 이를 바탕으로 입체적인 결과물을 구현한다. 최대 4K 해상도의 텍스처를 지원해 사물의 표면과 질감을 정교하게 표현한다.
바르코 사운드는 텍스트와 이미지, 영상의 맥락을 분석해 폴리, 효과음, 앰비언스 등 다양한 사운드를 생성한다. 개별 소리를 분리된 멀티트랙으로 생성하는 것이 특징이며 사용자는 각 트랙의 볼륨을 조절하거나 특정 소리를 교체·삭제하는 등 세밀하게 편집할 수 있다.
최근 출시한 정식 버전에는 자연어 대화로 생성·편집 도구를 실행하는 '사운드 에이전트'가 탑재됐으며, 오디오 생성 시간도 기존 최대 20초에서 60초로 확장됐다.
NC AI 공식 디스코드 커뮤니티에서도 이벤트를 진행한다. 오는 21일부터 31일까지 각 서비스 공지의 전용 링크로 가입하면 바르코 3D Plus 또는 바르코 사운드 Lite 플랜을 1개월간 무료로 이용할 수 있다.
커뮤니티 가입 선착순 100명에게는 'VARCO OG' 한정 칭호를 부여하며 바르코 3D로 제작한 게임 애셋을 공유한 이용자 중 상위 5명에게 크레딧과 칭호를 증정한다.
이연수 NC AI 대표는 "창작자가 상상한 형태와 소리를 직접 만들고 자신의 의도에 맞게 다듬을 수 있다는 것이 바르코 서비스의 강점"이라며 "이번 프로모션을 통해 더 많은 사용자가 비용 부담을 낮추고 AI 기반 콘텐츠 제작에 도전하며 아이디어를 실제 창작물로 발전시킬 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com