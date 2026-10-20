휴온스, 크론병 신약 후보물질 비임상 공개…장 섬유화 억제 확인

AI 핵심 요약beta
- 휴온스는 20일 유럽소화기학회에서 HUC1A-626 비임상 결과를 발표했다
- HUC1A-626은 장관에 국소 작용하는 섬유협착성 크론병 치료 후보물질이다
- 비임상에서 TG2 억제와 섬유화 병변·콜라겐 감소 효과를 확인했다
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경구용 TG2 저해제로 개발
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스는 스페인 바르셀로나에서 17∼20일(현지시간) 열리는 유럽소화기학회 연례 학술대회 'UEG Week 2026'에서 선택적 TG2 저해제 'HUC1A-626'의 비임상 연구 결과를 포스터로 발표했다고 20일 밝혔다.
HUC1A-626은 장관에서 국소적으로 작용하도록 설계한 경구용 섬유협착성 크론병 치료제 후보물질이다.
섬유협착성 크론병은 염증이 반복되는 과정에서 장벽에 세포외기질(ECM)이 과도하게 쌓여 조직이 두꺼워지고 장관이 좁아지는 질환이다. 기존 생물학적 제제는 염증 조절에 효과가 있지만, 이미 진행된 섬유화를 억제하거나 되돌리는 데는 한계가 있다.
휴온스 연구진은 ECM 단백질의 교차결합을 촉진하고 기질 분해를 억제하는 효소인 TG2에 주목했다. 조직이 단단해지면서 섬유아세포가 활성화되고 섬유화가 심해지는 과정을 차단하는 것이 개발 목표다.
비임상 연구에서 HUC1A-626은 TG2에 대한 높은 억제 효능과 선택성을 보였다. 인간 결장 유래 섬유아세포 실험에서는 여러 경로에 걸친 항섬유화 효과를 확인했다. 동물실험에서는 섬유화 병변과 불용성 콜라겐 함량이 감소했으며, 조직학적·정량적 분석에서도 항섬유화 효과가 나타났다.
휴온스는 이번 데이터를 바탕으로 기존 염증 조절 치료제와 차별화된 장 섬유화 치료 전략을 개발할 계획이다.
박경미 휴온스 연구개발총괄 부사장은 "이번 연구를 통해 TG2 저해제가 장 섬유화의 핵심인 ECM 교차결합과 섬유아세포 활성화를 동시에 제어할 수 있음을 확인했다"며 "염증이 가라앉은 뒤에도 계속되는 섬유화의 고리를 끊는 계열 내 최초 혁신 신약으로 개발하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com