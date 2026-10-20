GS글로벌, 후시파트너스 지분 투자…탄소배출권 사업 본격 진출

AI 핵심 요약beta
- GS글로벌이 19일 후시파트너스에 지분 투자했다
- 제4차 배출권거래제 대응해 탄소배출권 사업에 진출했다
- 친환경 사업 감축실적 자산화해 거래·중개를 확대한다
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전기버스·재생에너지 사업 연계해 국내외 시장 공략
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= GS글로벌이 탄소배출권 전문기업 후시파트너스에 지분을 투자하고 탄소배출권 사업에 본격 진출한다. 기존 친환경 사업에서 발생하는 온실가스 감축실적을 자산화하고 글로벌 네트워크를 활용해 배출권 거래·중개 사업까지 확대한다는 전략이다.
GS글로벌은 지난 19일 후시파트너스에 대한 지분투자를 단행하고 전략적 협력 기반을 마련했다고 밝혔다.
이번 투자는 올해부터 시행되는 제4차 배출권거래제(2026~2030년)에 대응하기 위한 조치다. 탄소배출허용 총량 축소와 유상할당 확대, 글로벌 탄소규제 강화로 기업들의 배출권 조달 부담이 커질 것으로 예상되면서 관련 사업을 새로운 성장동력으로 육성한다는 계획이다.
후시파트너스는 2021년 설립된 탄소배출권 전문기업이다. 온실가스 감축사업 발굴부터 배출권 산정 방법론 개발, 외부사업감축실적(KOC) 확보 및 거래까지 관련 사업 전반을 수행하고 있다. 특히 내연기관 차량의 전기차 전환에 따른 온실가스 감축실적 확보에 주력하고 있다.
GS글로벌은 이번 투자를 계기로 기존 친환경 사업과의 연계를 강화할 계획이다. 전기버스 전환과 태양광 등 재생에너지, 바이오매스, 자원순환 사업에서 발생하는 온실가스 감축실적을 KOC로 자산화해 국내외 수요처에 공급하는 수익모델을 구축한다.
해외사업 확대에도 나선다. GS글로벌이 보유한 해외 철강·에너지·산업재 고객 네트워크와 후시파트너스의 탄소감축 기술을 결합해 해외 고객을 대상으로 감축 프로젝트 발굴과 수주를 확대할 예정이다.
GS글로벌 관계자는 "이번 투자는 확대되는 탄소배출권 시장에 선제적으로 진입해 새로운 성장 영역을 확보하기 위한 것"이라며 "후시파트너스와의 협업을 통해 탄소배출권 확보 및 거래 역량을 강화하고 국내외 탄소감축 사업으로 협력 범위를 지속 확대하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com