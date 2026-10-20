롯데百, 국가보훈부와 업무협약…보훈 콘텐츠 제작·지원

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점은 20일 국가보훈부와 보훈문화 확산 업무협약을 체결했다
- 양측은 국가유공자 예우와 국민 보훈의식 제고 활동에 협력한다
- 롯데백화점은 고객 참여 캠페인과 보훈 콘텐츠 지원을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 국가보훈부와 일상 속 보훈문화 조성·확산을 위한 업무협약을 서울지방보훈청에서 체결한다고 20일 밝혔다.
협약식에는 정현석 롯데백화점 대표와 권오을 국가보훈부 장관 등 양측 관계자가 참석할 예정이다. 협약은 국가유공자와 유가족을 예우하는 보훈문화를 일상으로 넓히기 위한 것이다.
롯데백화점은 협약을 바탕으로 보훈문화 콘텐츠를 제작·발굴·지원하고 국민의 보훈의식을 높이기 위한 활동에 국가보훈부와 협력할 계획이다.
고객이 참여하는 캠페인도 기획한다. 청년층을 비롯한 고객들이 보훈의 가치를 접할 수 있는 기회를 마련한다는 구상이다.
롯데백화점은 앞서 판매 수익금을 국가유공자에게 기부하는 '나라사랑 대바자회'와 독립유공자 후원 콘서트를 진행했다. 안중근 의사 상징 디자인 공모전과 윤봉길 의사 기념사업회 후원에도 참여했다.
올해에는 군 복무 중 부상을 입은 장병을 위한 지원을 확대했다. 지난 3월부터 부상 장병들로 구성된 오케스트라에 연습 공간을 제공하고 있다.
kji01@newspim.com