롯데백화점, 외국인 전용 카드 업그레이드…70개 제휴처 추가

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체크인서울과 협업한 신규 카드 출시…본점 키오스크에서 발급 가능

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 외국인 관광객 전용 멤버십에 선불결제 기능을 더하고 제휴 혜택을 확대한다.

롯데백화점은 롯데카드의 외국인 전용 선불카드 '체크인서울'과 연계한 '롯데 투어리스트 멤버십×체크인서울'을 선보인다고 12일 밝혔다. 기존 롯데 투어리스트 멤버십은 지난해 12월 본점에서 첫 출시된 이후 누적 발급량이 25만장을 넘었다.

카드를 발급받는 외국인 고객들의 모습. [사진=롯데백화점 제공]

신규 카드는 롯데카드의 외국인 전용 선불 카드인 '체크인서울'과 협업한 상품이다. 롯데백화점에서 10만원 이상 구매 시 기본 5% 할인에 추가로 10% 리워드 혜택을 받을 수 있다. 롯데면세점 10% 할인, 롯데마트 7% 할인 등 기존 계열사 혜택도 유지된다.

가장 큰 변화는 외부 제휴처 혜택이 대폭 확대된 점이다. 뷰티, 음식점, 문화 분야의 70여 제휴처에서 할인을 받을 수 있다. 오프뷰티, 뉴뉴, 한복 렌탈숍, 디뮤지엄 등이 포함됐다.

카드 발급 절차도 간소화됐다. 본점 지하1층, 1층, 9층에 설치된 무인 키오스크에서 발급, 충전, 환불을 한 번에 처리할 수 있다. 현재 6대가 운영 중이며 이용량에 따라 추가 설치를 검토할 계획이다.

롯데백화점은 외국인 고객 대상 서비스도 확대하고 있다. 연말까지 대한항공과 제휴해 유럽, 동남아 노선 이용 외국인 고객에게 전용 할인 바우처를 제공한다. 다음달 말에는 본점 1층에 관광 정보와 쇼핑 서비스를 제공하는 '외국인 컨시어지 라운지'를 신설할 예정이다.

카드 실물 이미지 [사진=롯데백화점 제공]

nrd@newspim.com