롯데백화점 바이어, 820년 전통 프랑스 와인 기사 작위 수훈

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국내 대형 유통업계 최초 와인 블라인드 테이스팅 대회 기획

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점은 자사 와인&주류팀 최준호 바이어가 프랑스 생떼밀리옹 지역의 전통 와인 기사단 '쥐라드 드 생떼밀리옹'으로부터 기사 작위를 받았다고 6일 밝혔다. 국내 대형 유통업체 바이어가 이 작위를 수훈한 것은 처음이다.

쥐라드 드 생떼밀리옹은 1199년 설립된 프랑스 와인 기사단으로, 1948년 재건된 이후 현재 전 세계 3000명 이상이 작위를 보유하고 있다. 프랑스에서는 메독 지역의 '코망드리', 부르고뉴 지역의 '슈발리에'와 함께 대표적인 와인 기사 작위로 꼽힌다.

롯데백화점 최준호 바이어(사진 가운데)가 프랑스 생떼밀리옹에서 '쥐라드 드 생떼밀리옹' 기사 작위를 받았다. [사진=롯데백화점 제공]

최 바이어는 2021년부터 와인 바이어로 근무하며 약 700종의 프랑스 와인을 국내에 소개했다. 최근 5년간 롯데백화점에서 판매한 프랑스 와인은 약 80만 병에 이른다. 2023년 인천점 '엘비노', 2025년 노원점 '엘비노 와인 전문관' 오픈에 참여했다.

최 바이어는 와인 문화 확산을 위해 다양한 활동을 펼쳤다. 2024년에는 국내 대형 유통업계 최초의 블라인드 테이스팅 대회 '더 블라인드'를 기획했고, 2023년부터는 국내 현대미술 작가들과 협업해 와인과 순수 예술을 접목한 '아트 스페셜 에디션' 프로젝트를 진행 중이다.

롯데백화점은 12월 말 최 바이어가 프랑스 현지에서 직접 선정한 샤토 몽페라의 신규 에디션 레드 와인과 화이트 와인을 단독 상품으로 출시할 예정이다.

nrd@newspim.com