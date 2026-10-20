[2026AG] 김정빈-윤중헌 조·박현미-김채연 조, 사이클 金...아시안패러게임 신기록

AI 핵심 요약beta
- 김정빈·윤중헌 조가 19일 탠덤 사이클 4000m 금메달을 따냈다
- 예선에서 4분26초010 대회 신기록을 세우며 결승에 진출했다
- 두 선수는 항저우에 이어 2회 연속 3관왕을 정조준한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=사이클 김정빈과 파일럿 윤중헌(이상 경기도장애인사이클연맹)이 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 신기록을 세웠다.
김정빈-윤중헌 조는 19일 일본 시즈오카현 이즈시 이즈 벨로드롬에서 열린 대회 탠덤 사이클 트랙 남자 4000m 개인추발(스포츠등급 B) 결승에서 4분26초01로 금메달을 목에 걸었다. 앞선 예선에서 이들 조는 4분26초010의 대회 신기록을 세워 1위로 결승에 올랐다.
시각장애인 사이클은 탠덤(2인승) 자전거로 승부를 겨룬다. 비장애인 윤중헌이 핸들을 쥐고, 장애인 김정빈이 뒤에서 함께 페달을 밟는다. 메달은 두 선수 모두에게 주어진다.
지난 2023년 열린 2022 항저우 대회에서 3관왕(4000m 개인추발, 18.5㎞ 도로독주, 69㎞ 개인도로)에 올랐던 김정빈은 이번 대회에서도 첫 경기부터 금메달을 수확하며 순항했다.
두 대회 연속 금빛 호흡을 이어가고 있는 윤중헌은 본업이 소방관이다. 그는 공가를 내 국제 대회에 출전하며 선수 생활을 병행하고 있다.
두 선수는 항저우 대회에 이어 이번에도 트랙과 도로 종목을 모두 석권해 2회 연속 3관왕을 정조준한다.
앞서 박현미-김채연(이상 경기도장애인사이클링연맹)조가 사이클 트랙 여자 4000m에서 금메달을 수확했다.
지난해 국가대표로 발탁됐던 박찬종은 같은날 열린 대회 사이클 남자 3000m 개인추발(스포츠등급 C3) 결승에서 보부르베크 토슈테미로프(우즈베키스탄)에게 추월당해 은메달을 따냈다.
개인추발은 두 선수가 트랙의 서로 반대편에서 출발해 정해진 거리를 달리는 종목이다. 결승에서는 상대를 추월하거나 더 빠른 기록으로 결승선을 통과하면 승리한다.
2022년 9월 자전거로 퇴근하던 중 트럭에 치여 왼쪽 다리를 잃었던 박찬종은 이내 자전거에 다시 올랐다. 2023년 전국장애인체육대회에서 은메달 4개를 따내며 가능성을 보여줬다.
지난 3월 태국 치앙마이 로드 월드컵에서 개인도로독주 동메달을 획득한 박찬종은 이어 필리핀에서 열린 아시아트랙선수권대회 3km 개인추발에서 세운 한국신기록을 포함해 5관왕에 올랐다.
willowdy@newspim.com