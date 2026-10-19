[2026AG] 사격 서훈태, '亞 신기록 달성' 韓 사격 첫 금메달 수확…박승우 動 겹경사

AI 핵심 요약beta
- 서훈태가 19일 아시안패러게임 사격에서 한국 첫 금메달을 땄다
- 서훈태는 혼성 10m 공기소총 결선에서 아시아 신기록을 세웠다
- 서훈태는 20일과 22일 추가 금메달에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=장애인 사격 대표팀 서훈태(41·경기도장애인체육회)가 2026 아이치·나고야 아시안패러게임에서 한국의 대회 첫 금메달을 땄다.
서훈태는 19일 일본 아이치현 도요타 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 사격 혼성 10m 공기소총 입사(스포츠등급 SH2) 결선에서 24발 합계 254.6점으로 금메달을 목에 걸었다. 대회 기록이자 아시아 신기록을 세웠다.
태국 쿤통 웡사통이 253.6점으로 은메달을, 박승우(32·광주광역시청)는 232.0점으로 동메달을 목에 걸었다.
이날 서훈태는 결선 내내 쾌조의 컨디션을 뽐냈다. 첫 5발 합계 54.0점으로 선두에 오른 뒤 단 한 번도 1위 자리를 내주지 않았다. 2위 쿤퉁이 0.5점까지 쫓아왔지만 선두를 내주지 않았다.
2024 파리 패럴림픽에서 이 종목 동메달을 땄던 서훈태는 처음 출전한 아시안패러게임에서 첫 메달을 금빛으로 장식했다.
서훈태는 20일 혼성 10m 공기소총 복사(스포츠등급 SH2)와 22일 혼성 50m 소총 복사(스포츠등급 SH2)에서 금빛 기운을 이어간다.
willowdy@newspim.com