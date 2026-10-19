[핌in원주] '이용우 3점포 5방·알바노 5스틸' DB, 가스공사에 26점 차 대승…2연패 탈출

AI 핵심 요약beta
- 원주 DB가 19일 한국가스공사를 104-78로 완파했다.
- DB는 엘런슨과 해먼즈의 활약으로 2연패에서 탈출했다.
- 이용우의 3점슛과 강한 수비로 시즌 3승3패를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이웅희 기자=프로농구 원주 DB가 공수 양면에서 대구 한국가스공사를 압도하며 2연패에서 벗어났다.
DB는 19일 원주 DB프로미아레나에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 한국가스공사를 104-78로 완파했다.
현대모비스와 삼성에 잇달아 패했던 DB는 연패에서 벗어나 시즌 3승3패를 기록, 공동 3위에 올랐다. 반면 3경기 연속 승리를 거뒀던 한국가스공사는 상승세를 이어가지 못하고 3승4패를 기록했다.
DB 헨리 엘런슨이 22점 6리바운드, 레이션 해먼즈가 21점을 기록하며 공격을 이끌었다. 이선 알바노도 16점 8어시스트 5스틸로 경기 조율과 수비에서 존재감을 드러냈다.
이날 이용우의 외곽슛도 돋보였다. 이용우는 3점슛 7개를 시도해 5개를 성공시키며 15점을 보탰다. 고비마다 3점포를 터트리며 가스공사 추격의지에 찬물을 끼얹었다. 특히 수비에서도 가스공사 샘조세프 벨란겔을 막으며 공수에서 승리 주역이 됐다.
한국가스공사는 라건아(17점 7리바운드), 케베 알루마(16점 9리바운드), 김민규(16점) 등의 분전에도 완패했다. DB의 조직적인 압박을 뚫지 못했다.
경기 초반에는 접전이 펼쳐졌다. 가스공사 알루마가 1쿼터에만 10점을 몰아넣으며 DB와 맞섰다. DB는 강상재와 이유진, 해먼즈 등이 득점에 가세하면서 25-21로 첫 쿼터를 마쳤다.
승부의 균형은 2쿼터부터 무너지기 시작했다. DB는 이용우의 연속 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고, 알바노가 적극적으로 상대 패스를 차단하며 공격 기회를 만들어냈다.
가스공사는 김민규의 외곽포로 반격을 시도했지만 실책이 잦아지면서 좀처럼 간격을 좁히지 못했다. DB는 전반을 50-34로 끝내며 주도권을 확보했다.
3쿼터 사실상 승리에 쐐기를 박았다. 엘런슨이 외곽에서 연달아 득점하며 상대 수비를 흔들었고, 알바노의 패스를 받은 해먼즈가 덩크슛을 터뜨리며 분위기를 더욱 끌어올렸다.
가스공사가 공격 전개 과정에서 연이어 공을 빼앗기자, DB는 속공으로 연결하며 격차를 확대했다. 여기에 이용우의 3점슛까지 연속해서 림을 통과하면서 DB는 16점을 내리 추가했다. 한때 점수 차는 37점까지 벌어졌다. DB는 3쿼터에만 38점을 쏟아부으며 88-52로 달아나 승부를 사실상 결정했다.
마지막 쿼터에 들어선 DB는 주축 선수들의 출전 시간을 조절하면서도 공격의 흐름을 유지했다. 가스공사 역시 교체 선수들을 투입하며 경기를 마무리했고, DB는 100점 고지를 넘어서며 안방 팬들에 대승을 선물했다.
이날 승리를 뒷받침한 것은 공격 못지않게 강력했던 수비였다. DB는 11개의 스틸을 기록했고, 가스공사의 실책 18개를 유도했다. 특히 상대 실책을 통해 26점을 생산하면서 경기 흐름을 완전히 장악했다.
DB는 외국인 선수들의 득점력에 국내 선수들의 외곽 지원, 알바노의 수비까지 더해지며 우승 후보다운 경쟁력을 확인했다. 반면 한국가스공사는 잦은 실책과 수비 전환의 허점을 노출하면서 연승 행진을 3경기에서 마감했다.
iaspire@newspim.com