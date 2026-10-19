[핌in원주] 4연승 도전, 가스공사 강혁 감독 "김민규 양우혁 등 젊은 선수 활약"

AI 핵심 요약beta
- 강혁 감독은 19일 원주 DB전에서 가스공사 4연승에 도전했다
- 가스공사는 인사이드 수비와 속공을 앞세워 3연승을 달성했다
- 알루마의 파울관리와 DB의 높이를 원정 승부의 변수로 꼽았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이웅희 기자=대구 한국가스공사가 원주 원정에서 4연승에 도전한다.
가스공사 강혁 감독은 19일 원주 DB프로미아레나에서 열리는 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 원주 DB와의 원정경기를 앞두고 "3연승 기간 2점슛을 쉽게 주지 않았다. 3연패 기간과 가장 큰 차이점이었다"면서 "선수들과 미팅하면서 인사이드를 좀 더 좁혀주고, 외곽은 따라나가자고 했다. 선수들이 속공도 잘 연결했다"고 돌아봤다.
3연승 기간 80점 넘게 내준 적 없다. 강 감독은 "최근 3경기 실점이 적었다. 하지만 워낙 DB 전력이 좋다. 오늘 정효근, 김보배도 다 돌아왔더라. 신장도 좋고, 슛도 좋다. 높이 걱정은 있다"고 걱정했다.
젊은 선수들의 활약도 연승의 원동력이었다. 강 감독은 "3연승 기간 어린 선수들이 해준 게 크다. 김민규는 계속 선발 출전 중이다. 운동 능력이 워낙 좋다. 허웅(KCC)도 이제 따라가더라. 양우혁은 치고 나가는 게 빠르다. 게임 체인저 역할도 해주고 있다"면서 "고참급 선수들의 페이스가 올라와야 한다. 박준영 부상 공백도 아쉽다. 전현우도 외곽에서 중요할 때 넣어주면 나아질 거라 본다"고 말했다.
케베 알루마의 파울관리는 변수다. 강 감독은 "지금까지 치른 6경기 중 3경기에서 파울아웃으로 나갔다. 너무 열심히 하다 보니 본능적으로 하지 않아도 되는 파울을 하더라. 계속 얘기해주고 있다"고 밝혔다.
iaspire@newspim.com