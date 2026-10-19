[프로축구] 한국과 5개 국가 12개 유소년팀, '인터내셔널 유스컵'에서 맞붙어

AI 핵심 요약beta
- 프로축구연맹은 19일 인천에서 국제 유스컵을 연다고 밝혔다
- 한국·해외 U-17 12개 팀이 24일부터 30일까지 경쟁한다
- 조별리그 후 각 조 1위가 30일 결승에서 우승을 다툰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국과 해외 유소년팀이 맞붙는 인터내셔널 유스컵이 인천에서 열린다.
한국프로축구연맹은 19일 "'K리그 인터내셔널 유스컵 인천 2026'이 오는 24일부터 30일까지 7일간 열린다"고 밝혔다.
2023년 출범해 올해로 4회째를 맞는 이 대회에는 2009년 1월 1일 이후 태어난 17세 이하(U-17) 선수들로 구성된 12개의 팀이 참가한다.
K리그에서는 광주FC, FC서울, 울산 HD, 인천 유나이티드, 포항 스틸러스 5개 구단 산하 유소년팀이 출전한다. 여기에 인천남고가 인천시축구협회 초청을 받았다.
해외에서는 일본 가시와 레이솔, 스페인 라싱 산탄데르, AD 우니온 아다르베, 덴마크 FC미트윌란, 호주 시드니FC, 베트남 PVF 풋볼 아카데미를 포함한 6개 팀이 한국을 찾아 실력을 겨룬다.
대회는 6개 팀씩 A조와 B조로 나뉘어 조별리그 5경기를 치른 뒤, 각 조 1위 팀이 결승에 진출해 우승을 다투는 방식으로 진행된다.
A조는 서울, 울산, 인천남고, 아다르베, 미트윌란, 가시와로 편성됐다. B조는 인천, 포항, 광주, 라싱 산탄데르, 시드니FC, PVF 풋볼 아카데미로 구성됐다.
조별리그는 24일부터 인천에 있는 남동아시아드 럭비경기장, 인천아시아드 보조경기장, 송도LNG종합스포츠타운 축구장에서 치러진다.
결승전은 30일 오후 1시 남동아시아드 럭비경기장에서 열린다. 대회 전 경기는 K리그 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.
한편 프로축구연맹은 "이번 유스컵을 비롯해 해외 유소년팀과의 지속적인 교류를 이어가며 K리그 유망주들의 국제대회 경험을 확대하고 경쟁력을 끌어올릴 계획"이라고 밝혔다.
willowdy@newspim.com