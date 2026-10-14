[프로축구] 김천, 2027시즌 K리그1 라이선스 불승인...김포·청주는 조건부 승인

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹은 14일 2027시즌 K리그1 심사를 완료했다
- 김천상무는 연고 협약 종료로 라이선스를 받지 못했다
- 김포와 충북청주는 재무·시설 문제로 조건부 승인됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 프로축구 김천상무가 2027시즌 K리그1 참가 자격을 얻지 못했다. 김포FC와 충북청주FC는 각각 재무 문제와 경기장 시설 안전 문제로 조건부 승인을 받았다.
한국프로축구연맹은 지난 12일 열린 클럽자격심의위원회에서 2027시즌 K리그1 참가 자격인 'K리그1 라이선스' 심사를 완료했다고 14일 밝혔다.
이번 심의에서는 라이선스를 신청한 29개 구단 중 김천상무를 제외한 28개 구단의 라이선스 발급이 승인됐다. 다만 김포와 충북청주는 일정 조건을 충족해야 하는 조건부 승인을 받았다.
김천상무는 2026시즌을 끝으로 김천시와의 연고 협약이 종료되면서 라이선스를 발급받지 못했다. 이에 따라 올 시즌 K리그1 성적과 관계없이 2027시즌 K리그2 강등이 확정된 상태다. 김천상무는 현재 새로운 연고지를 물색하고 있다.
김포는 재무 관련 문제로 조건부 승인을 받았다. 매년 정기적으로 제출하는 외부회계감사보고서에 2023년부터 발생한 것으로 알려진 횡령 의혹 등 주요 재무 사항이 반영되지 않은 사실이 확인됐다.
심의위원회는 기존 감사보고서의 신뢰성에 문제가 있다고 판단하고, 외부회계감사를 다시 실시하는 조건으로 라이선스 발급을 승인했다.
다만 이번 심의에서 횡령 의혹 자체에 대한 최종 판단을 내린 것은 아니다. 해당 사안은 현재 사법 절차와 김포시 특별감사가 진행 중이며, 향후 법원 판단과 감사 결과에 따라 별도의 후속 조치가 이뤄질 수 있다.
충북청주는 홈경기장인 청주종합경기장의 시설 안전 문제가 발목을 잡았다. 현재 경기장 일부 관람석과 출입구는 안전 문제로 임시 폐쇄된 상태다. 이에 심의위원회는 충북청주에 2027시즌 홈 개막 30일 전까지 시설 개보수 공사 이행 계획을 제출하도록 요구했다.
연맹은 "해당 시점에 시설 개선 이행 여부를 점검하고 홈경기 개최 승인 여부를 재검토하는 조건으로 라이선스 발급을 승인했다"라고 설명했다.
wcn05002@newspim.com