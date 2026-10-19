'너 말고 다른 연애', 성추행 협박 대사 논란…시청자 비판 이어져

AI 핵심 요약beta
- KBS1 드라마가 18일 성추행 협박 대사로 비판받았다
- 이미도는 동료 변호사에게 강제 탈의를 경고했다
- 시청자들은 공영방송의 부적절한 연출이라며 지적했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = KBS1 토일드라마 '너 말고 다른 연애'가 성추행을 협박 수단으로 활용한 대사로 비판을 받고 있다.
지난 18일 방송된 '너 말고 다른 연애'에서는 이미도(안은진)가 한태승(이주안)을 보호하기 위해 동료 변호사에게 성추행을 하겠다고 위협하는 장면이 그려졌다.
이날 한태승은 동료 변호사와 언쟁을 벌였다. 동료 변호사는 한태승에게 "변호사 품위 적당히 망쳐라. 술 접대, 로비 그런 걸로 연명하는 거 그만해라"며 "솔직히 그쪽이랑 같은 변호사라는 거 수치스럽다"고 비난했다.
이에 한태승은 "수치는 패소가 수치인 거다. 난 너처럼 판검사 부모님이 없어서 패소 안 하려면 이 악물고 뭐든 다 해야 한다"고 맞섰다. 그러자 동료 변호사는 "하긴 사람도 죽여 봤는데 개XX 짓은 쉬우셨겠다"고 받아쳤다.
분노한 한태승이 동료에게 달려들려 하자 이미도가 이를 제지했다. 이어 상대 변호사에게 "나는 1분 후에 너를 성추행할 거야. 당장 안 꺼지면 무슨 일이 있어도 네 바지를 벗겨서 여기서 개망신 줄 거야"라고 경고했다.
이미도는 "이 악물고 덤비면 너 하나쯤 속옷까지 벗기는 건 일도 아니거든. 진짜야, 나 힘세"라고 덧붙이며 상대를 압박했다.
해당 장면은 이미도가 한태승을 돕기 위해 나서는 과정에서 등장했다. 당찬 성격과 거침없는 면모를 부각하려는 연출로 풀이되지만, 성추행과 강제 탈의를 상대방을 제압하기 위한 수단으로 묘사했다는 점에서 논란이 일었다. 특히 공영방송 드라마에서 성추행을 협박의 소재로 활용한 대사가 적절했느냐는 지적도 제기됐다.
방송 이후 일부 시청자들은 "성추행 관련 언급을 대사로 쓰는 게 맞냐", "꼭 저런 대사를 했어야 했나", "공영방송 드라마가 맞나" 등의 반응을 보이며 불편함을 드러냈다.
한편 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차 연인이 익숙했던 관계 속에서 낯선 감정과 마주하게 되는 이야기를 그린 현실 공감 멜로드라마다.
moonddo00@newspim.com