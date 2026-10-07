'너 말고 다른 연애', 시청량 195% 급등…쿠팡플레이 인기작 1위

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡플레이 ‘너 말고 다른 연애’가 9월 12일 공개 후 1위를 했다.
- 시청량은 직전 주 대비 195% 늘고 평점 4.6점을 기록했다.
- 장기 연애와 새 인연을 그려 호평받으며 공감대를 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 쿠팡플레이 드라마 '너 말고 다른 연애'가 회차를 거듭할수록 뜨거운 반응을 얻고 있다.
'너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차 커플 '남궁호'(서강준)와 '이미도'(안은진)가 익숙함 속에서 낯선 감정과 마주하고, '한태승'(이주안)과 '박수아'(조아람)가 새로운 변수로 등장하며 관계의 변화를 그리는 현실 공감 멜로 드라마다.
지난 9월 12일 첫 공개 이후 매주 토, 일 밤을 설레게 만들고 있는 '너 말고 다른 연애'가 4.6점이라는 높은 평점과 함께 쿠팡플레이 드라마 인기작 1위에 올라섰다. 특히 지난 주차 대비 시청량이 195% 상승(10월 3일-5일 기준)하며 높아지는 관심을 제대로 입증했다. 더불어 쿠팡플레이 인스타그램 내 '너 말고 다른 연애' 영상 누적 조회수 800만 회, 그중 가장 화제가 된 포스팅은 300만 회의 조회수를 기록하며 뜨거운 반응을 이어가고 있다.
'너 말고 다른 연애'는 10년이라는 시간 동안 쌓인 익숙함과 권태, 이별 후에도 쉽게 떨쳐내지 못하는 미련, 다시 손을 잡은 두 사람 앞에 찾아온 새로운 관계까지 현실적인 연애의 순간들을 섬세하게 담아내며 공감대를 넓히고 있다. 서강준은 사랑 앞에서 누구보다 솔직하지만, 이별 후에도 남아 있는 미련 때문에 쉽게 결정을 내리지 못하는 '남궁호'의 복잡한 감정을 자연스럽게 표현하며 몰입도를 높인다. 안은진 역시 익숙한 사랑과 자신의 삶 사이에서 고민하는 '이미도'의 감정을 섬세하게 그려내며 캐릭터의 감정선을 설득력 있게 완성했다. 여기에 이주안은 '이미도'와 계속해서 얽히는 변호사 '한태승'으로, 조아람은 '남궁호'에게 솔직하게 다가가는 직장 후배 '박수아'로 분해 네 사람의 관계에 새로운 흐름을 더하고 있다.
작품을 향한 시청자들의 반응도 뜨겁다. "서강준, 안은진 연기합이 너무 좋다", "장기 연애해 본 사람으로서 너무 공감이 간다", "현실적이어서 너무 좋다", "간만에 눈도 연기도 편안한 드라마 나왔네", "얼굴과 연기력으로 보게 만드는 출연진들", "앞으로 얼마나 재밌을지 감도 안 온다" 등 배우들의 호흡과 현실적인 로맨스에 대한 호평이 이어지고 있다. 장기 연애에서 비롯된 익숙함과 설렘, 새로운 인연 앞에서 달라지는 인물들의 감정에도 공감이 쏟아지며 다음 전개를 향한 관심을 높이고 있다.
현실 연애의 순간을 섬세하게 그려내며 시청자들의 공감을 이끌고 있는 '너 말고 다른 연애'는 매주 토·일 밤 10시 35분 쿠팡플레이에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com