김미경, '너 말고 다른 연애' 현실 엄마로 출격…안은진과 모녀 호흡

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김미경이 '너 말고 다른 연애'에서 생활력 강한 현실 엄마로 변신해 또 한 번 깊은 공감과 따뜻한 감성을 선사한다.

김미경은 오는 9월 12일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'에서 마숙희 역을 맡아 새로운 변신을 선보인다. '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김미경. [사진=씨엘엔컴퍼니] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

극 중 김미경은 이미도(안은진)의 엄마 '마숙희' 역을 연기한다. 마숙희는 미용사로 일하며 홀로 삼 남매를 키워낸 생활력 강한 엄마로, 저마다의 이유로 속을 썩이는 자식들 사이에서 자신을 살뜰히 챙기는 남궁호(서강준)에게 활력을 얻으며 그를 예뻐하는 인물이다.

이번 작품에서 김미경은 특유의 자연스러운 생활 연기를 바탕으로 자식들을 향한 따뜻한 마음과 때로는 거침없는 직언을 아끼지 않는 엄마의 모습을 생생하게 그려낼 예정이다. 안은진과는 모녀로 호흡을 맞춰 일상 속 티격태격하는 모습부터 서로를 향한 애틋한 마음까지 섬세하게 담아낸다. 오랜 시간 가족의 희로애락을 깊이 있게 표현해온 김미경이 '너 말고 다른 연애'에서 선보일 극 중 활약에 기대가 모인다.

한편, 김미경의 새로운 캐릭터 열연이 펼쳐질 '너 말고 다른 연애'는 오는 12일 토요일 밤 9시 20분 첫 방송된다. 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들에게도 공개될 예정이다.

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