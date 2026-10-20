[씨네톡] '그대, 별처럼', 찬란했던 순간은 사라져도 빛은 남는다

요코하마 류세이·히로세 스즈가 그린 15년의 사랑과 성장

불꽃놀이에 담긴 관계의 변화…후지이 미치히토 감독의 섬세한 연출

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 누구에게나 찬란하게 빛났던 시절이 있다. 영원할 것 같았던 사랑도 시간이 흐르면 다른 모습을 띤다. 영화 '그대, 별처럼'은 서로의 유일한 빛이었던 두 사람이 15년에 걸쳐 겪는 사랑과 선택, 그리고 삶의 변화를 담아낸 작품이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '그대, 별처럼' 열일곱의 여름 포스터 [사진=대원미디어] 2026.10.19 taeyi427@newspim.com

오는 28일 개봉하는 '그대, 별처럼'은 일본 아카데미상 최우수 감독상을 받은 후지이 미치히토 감독이 연출하고, 요코하마 류세이와 히로세 스즈가 주연을 맡았다. 나기라 유의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 한다.

일본의 한 작은 섬마을. 그곳에는 각기 다른 가정환경 속에서 외로움을 안고 살아가는 두 청춘이 있다. 술집에서 일하는 어머니와 살아가는 카이(요코하마 류세이)와 아버지의 외도로 상처받은 아키미(히로세 스즈)다.

17세 여름, 두 사람의 첫 만남은 우연히 시작된다. 카이가 떨어뜨린 종이를 아키미가 주워주며 건넨 한마디가 인연의 시작이 된다. 서로 다른 삶을 살아온 두 사람은 뜻밖에도 상대방에게서 자신과 닮은 상처를 발견한다.

가정에서 온전히 기대지 못했던 두 사람은 서로의 외로움을 알아보고 조금씩 가까워진다. 그렇게 서로에게 위로이자, 버팀목이 되어주던 관계는 시간이 흐르면서 새로운 국면을 맞는다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '그대, 별처럼' 속 한장면 [사진= 대원미디어] 2026.10.19 taeyi427@newspim.com

카이는 자신의 꿈을 이루기 위해 도쿄로 떠나지만, 아키미는 가족을 돌봐야 하는 현실 때문에 섬에 남는다. 같은 미래를 바라보는 듯했던 두 사람은 각자의 자리에서 서로 다른 삶을 살아가게 된다. 시간이 흐를수록 삶의 방향과 가치관에도 차이가 생기면서 한때 찬란했던 관계에도 균열이 찾아온다.

영화는 이러한 변화를 나이와 계절을 통해 보여준다. '17세, 여름'처럼 시간의 흐름을 구분하며 두 인물의 관계와 감정이 어떻게 달라지는지 차근차근 따라간다.

특히 계절에 따라 달라지는 풍경은 인물들의 감정선과 자연스럽게 어우러진다. 아름다운 섬마을의 풍경은 청춘의 설렘을 담아내는 동시에 시간이 흐르며 달라지는 관계의 분위기를 드러낸다. 후지이 미치히토 감독은 인물의 감정을 과도하게 설명하기보다 풍경과 표정, 일상의 순간들을 통해 관계의 변화를 쌓아간다.

요코하마 류세이와 히로세 스즈의 연기 역시 이러한 변화를 설득력 있게 전달한다. 두 배우는 10대의 풋풋함부터 성인이 된 뒤 마주하는 복잡한 감정까지 세월의 흐름에 따라 달라지는 인물의 모습을 섬세하게 표현한다. 관객은 두 사람의 이야기를 제삼자의 시선에서 바라보지만, 어느 순간 그들이 지나온 시간을 함께 겪고 있는 듯한 감각을 느끼게 된다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '그대, 별처럼' 속 한장면 [사진= 대원미디어] 2026.10.19 taeyi427@newspim.com

이러한 연출은 영화에서 반복적으로 등장하는 불꽃놀이에서도 두드러진다. 불꽃놀이는 두 사람의 관계를 표현하는 중요한 매개체로, 같은 하늘을 수놓는 불꽃이지만 시간이 흐를수록 이를 마주하는 두 사람의 감정은 달라진다.

17세 여름, 이마바리에서 열린 온마쿠 불꽃축제에서 두 사람은 서로의 마음을 확인하느라 정작 불꽃놀이를 제대로 바라보지 못한다. 당시에는 눈앞의 불꽃보다 서로의 존재가 더욱 찬란했던 셈이다.

24세에 다시 마주한 불꽃놀이는 사뭇 다른 분위기를 자아낸다. 각자의 삶과 가치관이 달라지면서 관계에도 지친 기색이 드리운다. 같은 불꽃이 하늘을 수놓지만, 그 순간 두 사람이 느끼는 감정은 17세 때와는 확연히 다르다.

이후 다시 등장하는 불꽃놀이는 두 사람이 지나온 시간을 되돌아보게 한다. 영화는 같은 축제를 반복적으로 보여주면서 사랑의 시작과 변화, 그 과정에서 쌓인 감정들을 하나의 흐름으로 연결한다.

불꽃은 찬란하게 빛나지만 오래 머물지 않는다. 한순간에 사라지는 모습은 허무하게 느껴질 수도 있지만, 누군가에게는 평생 잊지 못할 기억으로 남는다. 영화 속 불꽃놀이는 두 사람의 사랑을 비추는 동시에 함께했던 순간들이 지닌 소중함을 떠올리게 한다.

그러나 두 사람의 관계를 변화시킨 것은 시간만이 아니다. 영화는 사랑만으로 극복하기 어려운 현실의 무게도 함께 보여준다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '그대, 별처럼' 속 한장면 [사진=대원미디어] 2026.10.19 taeyi427@newspim.com

아키미는 도쿄에서 자신의 꿈을 펼치고 싶어 하지만 가족의 사정으로 원하는 삶을 선택하기 어렵다. 직장에서는 노력만으로 넘어서기 힘든 현실의 벽과 마주하고, 가족을 돌봐야 하는 책임까지 감당한다.

영화는 자신의 꿈과 가족에 대한 책임 사이에서 갈등하는 아키미의 모습을 통해 사랑만으로 해결할 수 없는 삶의 문제를 드러낸다. 서로를 향한 마음이 남아 있더라도 각자가 처한 현실에 따라 선택은 달라질 수 있다는 점에서 두 사람의 이야기는 더욱 현실적으로 다가온다.

결국 '그대, 별처럼'은 사랑과 성장뿐 아니라 가족과 책임이라는 여러 감정을 하나의 이야기 안에 담아낸다. 아름다운 풍경과 배우들의 절제된 감정 표현은 인물들의 현실적인 고민과 맞물리며 여운을 남긴다.

살아가다 보면 한때 누구보다 가까웠던 사람을 '시절 인연'이라는 말로 떠나보내기도 한다. 곁에 있는 사람의 소중함을 잊은 채 새로운 무언가를 좇기도 하고, 지나간 시간을 뒤늦게 돌아보기도 한다.

그렇다면 당신에게도 어두운 순간을 밝혀준 누군가가 있었을까. 지금도 곁에 있는 사람일 수도, 이미 떠나보낸 사람일 수도 있다.

'그대, 별처럼'은 사랑의 시작과 끝을 넘어 한 사람이 다른 사람의 삶에 어떤 빛으로 남을 수 있는지 질문한다. 영화는 자신의 삶을 스쳐 지나간 인연과 지금 곁에 있는 사람의 의미를 되돌아보게 한다

taeyi427@newspim.com