[씨네톡] '실낙원', 기억 속 아들과 현실의 아들 사이에서

9년 만에 돌아온 아들 앞에 선 어머니의 혼란

김현주의 절제된 연기와 섬세한 카메라 연출 돋보여

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 소중한 사람이 어느 날 갑자기 사라졌다가 9년 만에 돌아온다면 어떨까. 반가운 마음에 두 팔 벌려 환영할 수 있을까. 아니면 너무나 달라진 모습에 낯선 사람을 마주한 듯한 기분이 들까.

더욱이 그동안 인공지능(AI)으로 구현한, 기억 속 모습 그대로의 소중한 사람과 함께 살아왔다면 어떨까.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '실낙원' 속 한장면 [사진= CJ ENM / WOWPOINT] 2026.10.13 taeyi427@newspim.com

오는 21일 개봉하는 영화 '실낙원'은 9년 전 실종된 아들이 돌아오면서 벌어지는 미스터리한 사건을 그린 작품이다. '부산행', '얼굴' 등을 연출한 연상호 감독의 신작으로, 배우 김현주가 어머니 류소영을, 배현성이 아들 선우를 연기했다.

소영에게 아들이 사라진 날은 평범한 하루였다. 소풍을 떠나는 아들을 배웅할 때만 해도 그날이 마지막이 될 것이라고는 생각하지 못했다. 그러나 선우를 비롯한 아이들이 탄 버스가 납치되면서 소영의 일상은 한순간에 무너진다.

아이를 잃은 부모들의 상실감을 달래기 위해 AI로 아이들의 모습을 구현하는 기술이 등장한다. 소영 역시 그 기술에 의지해 기억 속 어린 아들과 함께 살아간다. 손을 잡거나 품에 안을 수는 없지만, 눈앞에 아들이 있다는 사실만으로 버텨온 시간이다.

그렇게 9년이 흐른 어느 날, 소영에게 경찰서에서 전화가 걸려 온다. 확인해야 할 사람이 있다는 연락이다. 그곳에서 소영은 그토록 기다렸던 아들 선우와 재회한다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '실낙원' 속 한장면 [사진= CJ ENM / WOWPOINT] 2026.10.13 taeyi427@newspim.com

하지만 다시 만난 아들은 기억 속 모습과 너무나 다르다. 어린아이였던 선우는 어느새 어머니보다 훌쩍 큰 청년이 됐고, 표정과 눈빛에서는 어딘지 모를 서늘함마저 느껴진다. 유전자 검사를 통해 친자 관계까지 확인됐지만 소영에게 아들은 여전히 낯설기만 하다.

집 안에는 9년 전 선우가 사라지기 전의 흔적이 고스란히 남아 있다. 그러나 돌아온 아들은 그 공간에 쉽게 어우러지지 못한다. 한집에서 생활하게 된 두 사람 사이에는 반가움보다 어색함과 긴장감이 감돈다. 소영 역시 오랜 시간 의지해 온 AI 속 어린 아들을 쉽게 놓지 못한다.

이러한 상황에서 또 다른 실종 사건이 발생하고, 선우를 둘러싼 의심이 커지면서 모자의 일상은 다시 흔들리기 시작한다.

영화의 중심에는 9년이라는 시간이 만들어 낸 감정의 간극이 있다. 소영에게 아들은 여전히 실종 당시의 어린아이지만, 현실의 선우는 그사이 훌쩍 성장했다. 아들을 되찾았다는 안도감과 눈앞의 존재가 낯설다는 두려움이 동시에 밀려드는 이유다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '실낙원' 속 한장면 [사진= CJ ENM / WOWPOINT] 2026.10.13 taeyi427@newspim.com

김현주는 이러한 소영의 복잡한 감정을 절제된 연기로 표현한다. 오랫동안 아들을 기다려 온 어머니의 간절함과 막상 돌아온 아들을 쉽게 받아들이지 못하는 혼란이 교차한다. 배현성 역시 적은 대사와 느린 움직임, 쉽게 감정을 드러내지 않는 눈빛으로 선우의 미스터리한 분위기를 만들어 낸다.

이러한 감정의 변화는 카메라의 움직임을 통해서도 드러난다. 카메라는 소영의 움직임을 따라가며 인물이 느끼는 불안과 혼란을 전달한다. 때로는 얼굴을 클로즈업해 미세한 표정 변화에 집중하면서, 대사만으로는 드러나지 않는 복잡한 심리를 보여준다. 인물의 감정을 과도하게 설명하지 않고 화면으로 전달하는 연출이 인상적이다.

AI로 구현한 가상세계 역시 이질감 없이 극에 녹아든다. 현실과 가상의 차이를 시각적으로 과장하기보다 자연스럽게 표현하면서, 소영이 왜 오랜 시간 가상의 아들에게 의지해 왔는지 설득력을 더한다. 낯설어야 할 기술이 오히려 소영에게는 가장 익숙한 일상이 됐다는 점도 흥미롭다.

영화는 이처럼 서로 다른 시간을 살아온 모자의 관계를 따라가며 사랑하는 사람을 받아들인다는 것이 무엇인지 묻는다. 내가 기억하는 모습과 전혀 다른 사람이 돌아왔을 때도 변함없이 사랑할 수 있을까. 익숙한 기억 속 존재와 낯설지만 눈앞에 있는 현실의 존재 중 우리는 어느 쪽을 더 쉽게 받아들일까.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '실낙원' 속 한장면 [사진=CJ ENM / WOWPOINT] 2026.10.13 taeyi427@newspim.com

연상호 감독은 지난 12일 열린 언론시사회 및 기자간담회에서 AI 시대의 인간다움을 설명하며 '사색'을 강조했다. 인간은 사색하기 때문에 기쁨과 괴로움을 느끼며, 쉽게 답을 내릴 수 없는 내면의 세계를 지니고 있다는 설명이다.

이러한 질문은 소영이 마주한 현실과도 맞닿아 있다. 소영에게 AI 속 아들은 9년 동안 상실의 고통을 견디게 해준 존재다. 반면 현실의 아들은 그토록 기다려 왔지만 기억과는 전혀 다른 모습으로 돌아왔다. 어느 한쪽도 쉽게 포기할 수 없는 소영의 마음은 이해되지만, 그가 선택한 방식이 유일한 답이었는지는 쉽게 판단하기 어렵다.

'실낙원'은 사라진 아들이 돌아왔다는 사건에서 출발하지만, 그 이면에는 상실과 기억, 그리고 사랑하는 사람을 있는 그대로 받아들이는 문제를 담고 있다. 소영의 선택이 누군가에게는 최선으로, 또 다른 누군가에게는 이해하기 어려운 결정로 다가올 수 있다는 점에서 영화는 관객에게 서로 다른 여운을 남긴다.

소중한 사람이 달라진 모습으로 돌아왔을 때, 우리는 그를 있는 그대로 받아들일 수 있을까. 그리고 사랑하는 사람을 끝까지 지킨다는 것은 과연 무엇을 의미할까.

taeyi427@newspim.com