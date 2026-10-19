[프로야구] SSG 만원 관중 속 '최광야구 1429' 성료…4번 타자 아빌라·유격수 이로운 화제

AI 핵심 요약beta
- SSG가 17일 인천에서 최광야구 1429를 매진 속에 마쳤다
- 투타 포지션을 바꾼 경기와 특별 대타가 팬들의 환호를 이끌었다
- 한두솔이 베스트 퍼포먼스 최우수상, 이로운이 크레이지 플레이어를 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG가 지난 17일 인천SSG랜더스필드에서 개최한 '최광야구 1429'를 2만 3000석 전석 매진 속에 성황리에 마쳤다.
올해로 3회째를 맞은 이번 행사는 한 시즌 동안 열정적인 응원을 보내준 팬들에게 보답하기 위해, 간판스타 최정과 김광현을 필두로 선수단이 자발적으로 기획과 사전 훈련에 참여하며 SSG만의 고유한 전통으로 자리 잡았다.
본 경기는 투수와 야수가 포지션을 맞바꾼 7이닝 경기로 펼쳐졌으며, 감독이 안대를 쓰고 결과를 선택하는 특별 비디오 판독 룰로 재미를 더했다. 경기 도중 최근 재계약을 마친 아빌라와 은퇴 후 지도자로 변신한 김성현 코치가 특별 대타로 깜짝 등장해 만원 관중의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.
선수들이 망가짐도 불사하며 준비한 퍼포먼스도 빛났다. 한두솔의 '긴생머리 두솔', 고명준의 '부리부리 대마왕'·'고뿡이', 신범수(강호동 분장·에이티즈 댄스), 한유섬(딸 한예소 양과 '마잠바오' 연출), 전의산·장지훈('마인부우'와 '손오공' 맞대결), 노경은 수석코치('웰컴 노자민') 등이 파격적인 변신으로 큰 웃음을 선사하며 팬 서비스의 진수를 보여줬다.
경기장 안팎에서는 팬과 호흡하는 스킨십과 '팬 퍼스트' 운영이 돋보였다. 입장 관중 대상 양 팀 컬러 반다나 2만 장 배포를 비롯해 훈련 공개, 그라운드 사인회, 비디오 판독 추가권이 걸린 '최광 팬 배틀', 4회말 종료 후 선수단과 만원 관중의 '연안부두' 합창이 이어졌다.
여기에 각 팀의 상징 컬러를 살린 스페셜 MD 출시까지 세심한 디테일이 더해지며 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 특히 쌀쌀한 가을 날씨에도 경기 끝까지 자리를 지키며 선수들의 이름을 연호하고 떼창을 이어간 팬들의 열정적인 응원은, 팬이 있기에 구단과 스페셜 매치도 존재한다는 의미를 다시금 일깨우며 행사의 대미를 장식했다.
이날 팬 투표를 통해 수상자가 결정된 '베스트 퍼포먼스 어워즈'에서는 한두솔이 최우수상을 차지했으며, 우수상은 고명준과 박성한, 노력상은 전영준과 문승원이 각각 수상했다. 양 팀 감독과 수석 코치, 주장 오태곤의 평가로 선정된 크레이지 플레이어는 선발 유격수로 나섰던 이로운이 받았다.
willowdy@newspim.com