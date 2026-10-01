[핌in인천] 아빌라 SSG에 남을까, 이숭용 감독 "아빌라 같은 선수 만나는 건 쉽지 않아"

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG 이숭용 감독이 외국인 선수 페드로 아빌라와 내년 시즌에도 함께 하고 싶다는 의사를 드러냈다.

이 감독은 지난달 30일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 LG와 2026 KBO리그 경기 전 "(아빌라는)내가 보기엔 2년은 있을 것 같다. 프런트가 노력하고 있는 만큼 잘 잡아줄 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] SSG 페드로 아빌라가 29일 인천 LG전에서 9이닝 1실점 완투승을 챙겼다. 지난 4일 인천 두산전에서 9이닝 무실점 완봉승을 챙긴 후 25일 만에 완투 경기를 펼쳤다. 아빌라가 경기 후 SSG 이숭용 감독을 포옹하고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2026.09.30 willowdy@newspim.com

아빌라는 지난달 29일 인천 LG전에서 9이닝 8피안타(1피홈런) 1사사구 6탈삼진 1실점(1자책점)으로 완투승을 거뒀다. 지난 4일 인천 두산전에서 9이닝 3피안타 1사사구 5탈삼진 무실점 완봉승을 거둔 후 25일 만의 완투다.

이번주 첫 경기였던 만큼 SSG에게는 아빌라의 완투가 반갑다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에 나갔던 마무리 조병현이 귀국하긴 했지만, 결승전을 포함해 3경기에서 3.2이닝을 던졌던 만큼 휴식은 필요하다. 이 감독은 "어제 8회 끝나고 다른 선수로 바꾸려 했다. 아빌라 본인이 9회에 무조건 던지고 싶다고 말했다. 감독으로 고마운 선수"라고 말했다.

SSG는 올 시즌 아빌라 영입 전과 후로 나뉠 만큼 아빌라가 끼친 영향이 크다. 아빌라는 올 시즌 13경기 8승 2패, 평균자책점 1.56을 기록 중이다. 아빌라가 선발 마운드에서 호투로 중심을 잡아 주는 덕에 팀도 상승세에 올랐다.

[서울=뉴스핌] SSG 페드로 아빌라가 29일 인천 LG전에서 9이닝 1실점 완투승을 챙겼다. 지난 4일 인천 두산전에서 9이닝 무실점 완봉승을 챙긴 후 25일 만에 완투 경기를 펼쳤다. 아빌라가 경기 후 마운드에서 세리머니를 펼치고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2026.09.30 willowdy@newspim.com

SSG는 후반기를 시작할 때만 해도 8위와 7경기 차가 나는 9위였다. 모두가 가망이 없다고 생각했지만, 아빌라를 시작으로 선발진의 호투가 이어졌다. 그 덕에 SSG는 6위 NC와 단 1.5경기 차 밖에 나지 않는다.

선수 한 명이 팀에 얼마나 큰 영향을 끼치는지 보여준다. 이 감독도 "아빌라 같은 선수를 만나는 것 쉽지 않다. 우리 팀에서 오랫동안 야구하면 좋겠다"고 강하게 어필했다.

아빌라도 한국 생활에 큰 의지를 보여주고 있다. 구단 유튜브와 인터뷰는 물론 개인 SNS를 통해 "한국에 오래 있고 싶다"는 뜻을 내비치기도 했다. 이 감독도 "본인도 한국 생활을 만족한다"고 전했다.

올 시즌 후반기 SSG를 바꾼 일등 공신인 아빌라다. 1위를 달리고 있는 KT 이강철 감독 역시 강한 경계를 드러냈다. 이숭용 감독도 다음 시즌 SSG 전력 구상에 아빌라는 꼭 필요한 선수라고 구단에 강하게 어필했다. 아빌라가 내년 시즌 에이스로 SSG 마운드에 남을지 지켜볼 일이다.

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