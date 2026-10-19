KB라이프, 평창카운티 입주민 대상 금융사기 예방 교육

AI 핵심 요약beta
- KB라이프는 16일 시니어 입주민 20명에게 금융사기 예방교육을 했다
- 최근 금융사기 유형과 피해 사례, 예방·대응 방법을 안내했다
- KB라이프는 소비자보호 거버넌스와 금융소비자 보호 활동을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프는 지난 16일 KB골든라이프케어 종로 평창카운티에서 입주민 20명을 대상으로 '시니어 금융사기 예방 및 금융소비자보호 교육'을 실시했다고 19일 밝혔다.
이번 교육은 금융정보 접근에 상대적으로 어려움을 겪을 수 있는 시니어 고객에게 최근 금융사기 유형과 주요 피해 사례, 일상생활에서 활용할 수 있는 예방 수칙을 안내해 금융소비자 권익 보호와 금융사기 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.
교육 프로그램은 ▲시니어 대상 금융사기 현황 ▲시니어 금융사기 발생 원인 ▲최근 금융감독원 소비자경보 및 주요 피해 사례 ▲금융사기 예방·대응 방법 ▲질의응답 순으로 진행됐다.
특히 시니어 금융소비자가 실생활에서 접할 수 있는 다양한 금융사기 사례를 중심으로 경각심을 높였다. 원금 보장과 고수익을 내세운 유사수신행위, 가족·지인의 신뢰를 악용한 투자 권유, 장기요양등급 취득을 빌미로 보험 가입을 유도하는 사례, 취업이나 정부지원금 등을 미끼로 대출을 유도하는 사례 등을 소개하며 주요 특징과 유의사항을 공유했다.
또한 고수익과 원금 보장을 동시에 약속하는 투자에 주의하고, 가족이나 지인의 권유라도 투자 전 충분히 확인하는 습관을 가져야 한다는 점을 강조했다.
한편 KB라이프는 이사회 내 소비자보호위원회를 신설하고 금융소비자보호 헌장을 개정·선포하는 등 소비자보호 거버넌스를 강화하고 있다. 법인보험대리점(GA)과 금융소비자보호 업무협약을 체결해 건전한 영업문화와 완전판매 문화 정착을 추진하는 등 금융소비자 보호 활동도 확대하고 있다.
KB라이프 관계자는 "금융사기 수법이 다양해지는 상황에서 시니어 금융소비자가 실제 사례와 예방 방법을 미리 이해하고 스스로 금융자산을 안전하게 지키는 것이 중요하다"며 "앞으로도 시니어 고객의 금융소비자 권익을 보호하고 안전한 금융생활을 지원할 수 있도록 소비자보호 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com