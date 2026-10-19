하나카드, 반려동물 사진 인증하면 최대 30만 펫프랜즈 포인트 제공

AI 핵심 요약beta
- 하나카드는 19일 반려동물 사진 인증 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 참여 고객에게 선착순 포인트와 추첨 최대 30만 포인트를 제공한다
- 10월 31일까지 카드 발급·5만원 첫 결제 시 3만원을 캐시백한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이달 말까지 카드 발급 후 첫 결제 5만원 이상 시 3만원 캐시백
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 '펫프렌즈 하나카드' 고객을 대상으로 반려동물 사진을 인증하면 추첨을 통해 최대 30만 펫프렌즈 포인트를 제공하는 특별 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.
오는 11월 1일까지 진행되는 이번 이벤트는 반려동물과의 소중한 일상을 공유하고 다양한 혜택도 누릴 수 있도록 마련됐다. 반려동물 사진을 활용한 참여형 이벤트와 펫프렌즈 하나카드 이용 고객을 위한 캐시백 혜택을 함께 제공한다.
'내새꾸자랑 이벤트'는 펫프렌즈 하나카드와 반려동물이 함께 나온 사진을 펫프렌즈 이벤트 게시판에 올리면 참여할 수 있다. 참여 고객 중 선착순 100명에게 1만 펫프렌즈 포인트를 제공하고, 추첨을 통해 최대 30만 펫프렌즈 포인트를 적립해 준다.
단, 이벤트 종료일까지 펫프렌즈 하나카드로 누적 1만원 이상 결제한 회원에 한해 당첨자로 선정하며, 결제를 취소하면 당첨 대상에서 제외된다.
이와 함께 펫프렌즈 하나카드 발급 고객을 위한 캐시백 이벤트도 진행한다. 10월 31일까지 펫프렌즈 하나카드를 발급받고 펫프렌즈몰에서 첫 결제로 5만원 이상 이용하면 3만원 캐시백 혜택을 받을 수 있다.
앞서 하나카드는 지난 5월 반려동물 전문 커머스 플랫폼 펫프렌즈와 업무협약을 체결한 데 이어 6월 '펫프렌즈 하나카드'를 출시했다. 이 카드는 펫프렌즈몰에서 5% 할인을 월 최대 4만원까지 제공하며, 국내 전 가맹점에서 5만원 이상 결제 시 2~3개월 무이자 할부 혜택을 받을 수 있다.
연회비는 국내전용과 국내외겸용(비자) 모두 1만2000원이다. 하나카드 홈페이지와 앱, 펫프렌즈몰에서 신청할 수 있다.
하나카드 관계자는 "이번 이벤트는 펫프렌즈 하나카드 고객에게 실질적인 금융 혜택과 함께 반려동물과의 일상을 더욱 즐겁게 만드는 경험을 제공하기 위해 기획됐다"며 "앞으로도 이 같은 이벤트를 정기적으로 진행할 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com