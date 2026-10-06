하나카드 '무빙카드', 출시 98일 만에 10만장 돌파

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3일 연속 이용하면 혜택 2배…일 단위 실적 구조 차별화

소비패턴 따라 5개 모드 선택…트래블로그·하나금융 서비스 연계

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 소비 패턴에 따라 혜택을 바꿔 사용할 수 있는 '무빙(MOVING)카드'가 출시 98일 만에 발급 10만장을 돌파했다고 6일 밝혔다.

지난 7월 출시된 무빙카드는 월 단위 이용실적을 중심으로 혜택을 제공하는 기존 카드와 달리 '일 단위' 이용 구조를 적용한 것이 특징이다. 3일 연속 카드를 이용하면 다음 날부터 주요 혜택 영역의 적립률이 2배로 높아진다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 소비 패턴에 따라 혜택을 바꿔 사용할 수 있는 '무빙(MOVING)카드'가 출시 98일 만에 발급 10만장을 돌파했다고 6일 밝혔다. [사진=하나카드] 2026.10.06 yunyun@newspim.com

소비 패턴에 따라 혜택을 직접 선택할 수 있는 '모드 변경' 기능도 적용했다. ALLDAY·ONLINE·PLAY·LIFE·GLOBAL 등 5가지 모드를 제공하며 하나페이 앱에서 매월 한 차례 변경할 수 있다. 일상·온라인·여가·생활·해외 등 이용 목적에 따라 한 장의 카드로 서로 다른 혜택을 받을 수 있도록 했다.

해외 및 하나금융그룹 서비스와의 연계도 강화했다. 해외에서는 '트래블로그 스위치'를 통해 해외 이용 수수료 면제 혜택을 제공한다. 하나은행·하나증권·하나손해보험 이용 고객에게는 커피쿠폰, 주식 매수쿠폰, 하나머니 등 그룹 연계 혜택도 제공한다.

하나카드는 발급 10만장 돌파를 기념해 다음 달 30일까지 연속 이용일수에 따라 하나머니를 지급하는 이벤트를 진행한다. 추첨을 통해 20일 연속 이용 고객 1명에게 100만 하나머니를 지급하는 등 총 1111명에게 혜택을 제공한다.

연말까지 CGV 팝콘콤보 무료 혜택을 1회 제공하며 11~12월에는 3일 연속 이용 시 적립 혜택을 기존 2배에서 3배로 확대할 예정이다.

성영수 하나카드 대표는 "출시 98일 만에 10만명의 손님이 무빙카드를 선택해 주신 것은 손님의 소비 변화에 따라 카드도 함께 움직여야 한다는 새로운 시도에 공감해 주신 결과"라며 "앞으로도 카드 한 장으로 다양한 혜택과 금융서비스를 연결해 하나카드의 대표 상품으로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com