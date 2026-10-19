[프로야구] 두산, 신임 단장에 정재훈 운영팀장…'KS 우승 3회' 김태룡 단장은 자문으로

AI 핵심 요약beta
- 두산 베어스가 19일 정재훈 운영팀장을 신임 단장으로 선임했다
- 정재훈 신임 단장은 선수와 프런트를 두루 경험한 내부 인사다
- 김태룡 전 단장은 자문으로 이동해 선수단 운영을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 두산 베어스가 정재훈(45) 운영팀장을 신임 단장으로 선임했다. 16년간 단장직을 맡으며 두산의 한국시리즈(KS) 우승을 세 차례 이끌었던 김태룡 전 단장은 구단 자문으로 자리를 옮긴다.
두산은 19일 정재훈 운영팀장을 신임 단장으로 선임했다고 밝혔다. 이번 인사를 통해 구단 조직에 변화를 주고 중장기 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
정 신임 단장은 선수와 프런트를 모두 경험한 내부 인사다. 2006년 두산에 입단해 3년간 선수로 뛰었으며, 2009년부터 2011년까지 미국 독립리그에서 활동했다.
이후 2011년 11월 두산 프런트에 합류해 전력분석과 외국인 선수 스카우트, 1군 매니저 등을 거쳤다. 2024년 4월부터는 운영팀장을 맡았다.
정 신임 단장은 "구단의 중요한 변화 시점에 중책을 맡겨주신 박정원 구단주께 감사드린다. 막중한 책임감을 느낀다"며 "변화를 두려워하지 않고 현장과 프런트의 역량을 하나로 모으겠다"고 말했다.
이어 "선수들이 꾸준히 성장할 환경을 만드는 데 집중해 팬들이 자부심을 느낄 수 있는 두산 베어스를 만들겠다"고 덧붙였다.
한편 1990년 두산에 입사한 김태룡 전 단장은 2011년부터 16년간 단장직을 수행하며 세 차례 한국시리즈 우승을 이끌었다. 앞으로 구단 자문을 맡아 선수단 운영을 지원할 예정이다.
football1229@newspim.com