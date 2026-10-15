[2026WC] '내야 실책 1위' 두산, 가을야구도 실책에 발목 잡혔다

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=단기전에선 수비가 중요하다. 가을야구에 나선 두산이 높은 곳을 바라봤지만, 어이없는 실책에 발목 잡혔다.

두산은 14일 서울 잠실야구장에서 열린 LG와 2026 KBO리그 와일드카드(WC) 결정전에서 1-4로 패했다.

[서울=뉴스핌] 두산 3루수 안재석. [사진=두산 베어스] 2026.10.14 willowdy@newspim.com

선발 곽빈이 6이닝 동안 102개의 공을 던지며 3피안타(1피홈런) 4사사구 10탈삼진 2실점(2자책점)으로 역투했지만, 끝내 패전의 불멍예를 쓰게 됐다. 타선의 득점 지원을 받지 못한 것도 있지만 올 시즌 계속 문제가 됐던 수비가 또 한 번 두산의 발목을 잡았다.

2회 안재석은 무사 1, 2루 상황에서 홍창기의 번트 타구가 뜨자, 고의 낙구 후 병살 플레이를 노렸다. 하지만 3루 송구가 크게 벗어났다. 3루 백업에 들어갔던 유격수 박찬호가 잡지 못했고, 결국 무사 만루가 됐다. 실점으로 이어지지 않았지만, 선발투수 곽빈이 14개의 공을 더 던져야 했다.

3회 안재석은 첫 타자인 문정빈의 타구를 잡아 1루로 송구했지만, 원 바운드 됐다. 1루수 세베리노가 잘 잡아 다행히 큰 위기로 이어지지 않았지만, 안재석의 멘털이 흔들리는 모습이었ㄷ.

5회에는 외야에서 실책성 플레이가 나왔다. 0-2로 뒤지고 있는 5회 2사 주자 없는 상황에서 문정빈이 곽빈의 시속 122km 커브를 때렸고 이 공은 외야를 향했다. 중견수와 우익수 사이로 떨어지던 공을 조수행이 잡겠다는 신호를 보냈다. 하지만 공은 힘없이 떨어졌고, 행운의 안타가 됐다. 이를 바라보던 곽빈은 아쉬움을 감추지 못했다. 후속 타자를 좌익수 뜬공으로 돌려세우긴 했지만, 흔들리는 수비는 투수들을 불안하게 만들었다.

[서울=뉴스핌] 두산 포수 김기연. [사진=두산 베어스] 2026.10.14 willowdy@newspim.com

1-3으로 뒤진 8회 2사 상황에헡 포수 김기연이 투수의 공을 제대로 잡지 못했다. 이 공은 글러브를 맞고 튕겨 3루에 있던 주자가 홈플레이트를 밟아 실점을 허용했다. 이후 홈에 들어오던 추가 주자를 아웃시키긴 했지만, 후반 추가점은 뼈아팠다. 두산은 결국 1-4로 패했다.

두산의 올 시즌 전체 실책은 107개로, 리그 4위다. 이중 내야 실책은 73개다. 내야로 한정하면 리그에서 가장 많은 실책을 범했다.

올 시즌 두산 선발 마운드는 리그 최강이라는 평가를 받았다. 이날 선발로 나섰던 곽빈을 필두로, 올 시즌 27경기 14승 5패, 평균자책점 3.20을 기록한 최민석과 부상 대체 선수에서 정규직으로 전환돼 24경기 9승 7패, 평균자책점 2.31을 기록한 웨스 벤자민이 마운드에서 큰 힘을 보탰다. 하지만 실책과 타격부진으로 야수진이 마운드를 돕지 못해 두산은 5위로 정규시즌을 마감해야 했다.

포스트시즌도 마찬가지였다. 강한 마운드를 보유하고도 두산은 어수선한 수비와 집중력으로 자멸하며 일찌감치 가을야구를 마쳤다.

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