라이즈, 10월 26일 새 싱글 '인섬니아' 발매

AI 핵심 요약beta
- 라이즈가 19일 새 싱글 ‘인섬니아’ 발매 계획을 발표했다
- 라이즈는 26일 음원과 뮤직비디오를 동시에 공개한다
- 신곡은 여섯 멤버의 보컬을 앞세운 어쿠스틱 팝 곡이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 라이즈가 싱글 '인섬니아(Insomnia)'를 발매한다.
19일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 라이즈는 오는 26일 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 '인섬니아'를 발표한다. 같은 날 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 뮤직비디오도 오픈된다.
'인섬니아'는 라이즈가 새롭게 도전하는 어쿠스틱 팝 곡으로, 라이즈 시그니처인 힙한 퍼포먼스 없이 여섯 멤버의 보컬을 오롯이 감상할 수 있는 노래인 만큼, 전 세계 음악 팬들의 높은 관심이 기대된다.
쉽게 잠들지 못하는 시간을 닮은 신곡 '인섬니아'는 고요한듯 쓸쓸한 곡의 분위기에 담담하면서도 애절한 보컬이 더해졌으며, 작사가 김이나가 작업한 가사에는 밤이 깊어질수록 선명해지는 상대를 향한 생각과 그로부터 가지를 뻗어가는 복잡한 감정을 차분하게 그려냈다.
라이즈는 올해 6월 발표와 동시에 통산 4번째 밀리언셀러에 등극한 두 번째 미니앨범 타이틀 곡 '두 유어 댄스(Do your dance)'로 여름을 뜨겁게 달군 데 이어, 이번에는 서늘해진 계절감이 묻어나는 라이즈 스타일의 감성곡으로 색다른 매력을 선사할 전망이다.
alice09@newspim.com