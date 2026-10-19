바로팜, 병·의원 의약품 주문 플랫폼 '바로MD' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 바로팜은 19일 병·의원용 의약품 주문 플랫폼 바로MD를 오픈했다
- 바로MD는 의약품과 소모품을 한곳에서 주문·관리하는 온라인몰이다
- 요양기관 등록 병·의원이 확인 절차를 거쳐 이용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 약국 플랫폼 기업 바로팜이 병·의원을 대상으로 한 의약품 주문 플랫폼 '바로MD'를 오픈했다고 19일 밝혔다.
바로MD는 병·의원이 진료와 운영에 필요한 제품을 한곳에서 통합 주문하고 관리할 수 있는 온라인몰이다. 전문의약품부터 의약외품·소모품까지 취급해 여러 거래처에 나눠 하던 주문을 한곳에서 처리할 수 있다.
회사에 따르면 바로팜은 전국 약국 90% 이상이 가입한 약국 플랫폼을 운영하며 의약품 주문·유통 서비스를 고도화해왔다. 바로MD는 이러한 플랫폼 운영 경험을 병·의원 구매 환경에 맞게 확장한 서비스다.
바로MD는 요양기관으로 등록된 병·의원을 대상으로 운영되며, 의료기관 확인 절차를 거쳐 이용할 수 있다. 전담 고객센터를 통해 이용 문의에 신속하게 대응한다.
바로팜 관계자는 "약국 현장의 불편을 해결하는 과정에서 의약품 주문과 유통에 대한 경험을 축적해왔다"며 "바로MD는 그 경험을 약국을 넘어 의사와 병·의원으로 확장하는 첫걸음"이라고 말했다. 이어 "약국과 병·의원을 아우르는 헬스케어 플랫폼으로 서비스 영역을 지속 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com