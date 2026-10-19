한화투자증권, 가족과 '배 나눔' 봉사 진행

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권 임직원과 가족 85명이 16일 배 수확 봉사를 했다.
- 참가자들은 배 1500kg을 수확해 선별·포장·상차 작업을 도왔다.
- 수확한 배 200상자는 지역 취약계층과 독거노인 등에 전달됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
배 1500kg 수확해 저소득 가정·독거노인 등에 전달
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화투자증권은 지난 16일 경기도 안성시 소재 과수원에서 임직원과 가족이 함께하는 '사랑의 배 나눔' 봉사활동을 진행했다고 19일 밝혔다.
이번 봉사활동은 농촌 고령화와 인건비 상승 등으로 수확기 일손 부족을 겪는 과수농가를 돕고, 수확한 배를 지역사회 취약계층과 나누기 위해 마련됐다.
이날 활동에는 한화투자증권 임직원과 가족 85명이 참여했다. 참가자들은 과수원에서 직접 배를 수확하고 선별과 상자 포장, 상차 작업까지 일손을 보탰다.
이날 수확한 배는 총 1500kg으로, 7.5kg 기준 200상자 분량이다. 한화투자증권은 이를 지역 내 저소득 가정과 독거노인, 장애인 등 취약계층에 전달했다.
한화투자증권은 올해 임직원 가족이 함께하는 친환경·상생 프로그램을 이어오고 있다. 앞서 토마토 수확 및 나눔 봉사활동을 진행했으며, 서울 여의도 샛강생태공원에서는 환경정화를 위한 유용미생물(EM) 흙공 던지기 활동에도 참여했다.
김도형 한화투자증권 혁신지원실 상무는 "임직원과 가족들이 한마음으로 농가의 부족한 일손을 돕고, 직접 수확한 결실을 지역사회 이웃들과 나눌 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 임직원과 가족이 함께 온정을 나눌 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 적극 이어 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com