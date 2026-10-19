현대차·기아, '소프티어 부트캠프 9기' 모집…AI 인재 채용 연계

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 19일부터 소프티어 부트캠프 9기를 모집했다
- 부트캠프는 8주간 AI 활용 교육과 실무 프로젝트를 진행한다
- 수료생에게 소프트웨어 직무 신입 채용 최종 면접 기회를 제공한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 인공지능(AI) 활용 역량을 갖춘 소프트웨어 인재를 육성하기 위해 채용 연계형 교육 프로그램을 운영한다.
현대차·기아는 19일부터 다음 달 3일까지 '소프티어 부트캠프 9기' 교육생을 모집한다고 밝혔다.
소프티어 부트캠프는 소프트웨어 분야 신입 인재를 조기에 발굴하고 육성하기 위한 채용 연계 프로그램이다. 이번 9기는 오는 12월 28일부터 내년 2월 26일까지 약 8주간 진행된다.
모집 분야는 백엔드 개발, 데이터 엔지니어링·데이터 아키텍트, 서비스 기획 등 3개다. 지원 대상은 2026년 8월부터 2027년 8월 사이 졸업했거나 졸업 예정인 국내외 4년제 대학 학사 이상 인력이다.
지원자는 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며 온라인 평가와 면접을 거쳐 교육생을 선발한다.
교육비는 전액 무료다. 선발된 교육생에게는 교육에 필요한 장비와 소프트웨어가 제공되며, 이론 교육과 팀 프로젝트를 통해 실제 개발 과정을 경험할 수 있다.
특히 이번 기수에는 AI 에이전트 활용 강의와 함께 AI 활용 1대1 멘토링이 새롭게 도입된다. 현업 개발자와의 직무별 교류 및 프로젝트 멘토링도 진행된다.
교육 수료생에게는 현대차·기아 소프트웨어 직무 신입 채용을 위한 최종 면접 기회가 주어진다.
진은숙 현대차·기아 ICT담당 사장은 "AI 엔지니어 육성을 목표로 교육 프로그램을 강화하고 소프트웨어 인재 발굴과 인공지능 전환(AX)을 위한 투자를 지속하겠다"고 말했다.