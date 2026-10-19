LG 구광모 회장, 엔비디아·MS 협력 성과 점검...전 계열사 사업보고회

전 계열사 대상 사업 성과·내년 사업계획 점검

엔비디아·MS 등 글로벌 기업과 협력·실행 방안 논의

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG가 한 달 동안 전 계열사를 대상으로 한 사업보고회를 진행하며 인공지능(AI) 중심의 미래 성장 전략과 내년도 사업계획을 점검한다. 엔비디아, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크와 협력을 점검하는 등 '원 LG' 전략 실행 방안을 논의할 예정이다.

LG가 19일부터 한 달간 전 계열사를 대상으로 한 사업보고회를 시작한다고 이날 밝혔다. 구광모 회장(㈜LG 대표)가 주재하는 사업보고회에는 각 계열사 최고경영자(CEO)와 사업본부장 등이 참석해 올해의 사업 성과와 내년도 사업계획을 중점적으로 점검한다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 서울 여의도 LG트윈타워 방문을 마친 뒤 구광모 LG그룹 회장과 기념촬영을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

사업보고회는 LG전자, LG디스플레이, LG이노텍 등 전자 계열사, LG에너지솔루션, LG화학 등 화학계열, LG유플러스, LG CNS 등 통신서비스 계열 순으로 약 한 달간 이어질 예정이다.

LG는 사업 포트폴리오 고도화를 위해 올해 사장단회의에서 분기별로 핵심 아젠다를 선정하고 집중적으로 논의해 왔다. 지난 3월에는 AI 대전환(AX) 실행력, 6월에는 Winning R&D, 9월에는 투자 전략 고도화를 논의하며 사업 경쟁력과 미래 준비를 지속 점검해 왔다.

지난 9월 사장단회의에선 AI 시대를 맞아 새로운 성장 기회가 열리는 가운데 AI 팩토리, 피지컬 AI, AX 등 AI 핵심 승부처를 중심으로 투자 성과와 전략을 점검했다. 구 회장은 이 자리에서 "AI 미래 승부처에서 이길 수 있도록, 사장단이 빠른 속도와 집요한 실행력을 갖춰달라"고 당부하기도 했다.

당시 사장단회의에선 AI로 재편되는 산업·기술 환경을 점검하고, 미래 경쟁력 확보를 위한 투자 방향과 실행 방안에 대해 토론과 논의를 진행했다. AI 팩토리, 피지컬 AI, 반도체(소재·기판), AX 등이 AI 핵심 승부처가 될 것으로 전망하면서 기존 투자 성과와 전략을 점검했다.

이번 사업보고회에서는 사장단회의 등에서 논의한 내용을 바탕으로, AI를 비롯한 미래 성장 분야에서 새로운 사업 기회를 확보하기 위한 계열사별 전략과 실행 방안도 폭넓게 논의될 것으로 예상된다. 엔비디아, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크와의 구체화된 사업 협력과 이를 기반으로 한 후속 실행 계획에 대한 논의도 이뤄질 전망이다.

LG는 올해 엔비디아와 AI 팩토리, 피지컬 AI, 모빌리티 분야에서 협력을 구체화한 데 이어 MS와도 AI 인프라 전반에 걸쳐 협력 범위를 확대하기로 한 바 있다.

이는 개별 계열사의 성과를 넘어 그룹 차원의 역량을 결집하는 '원 LG' 전략의 일환으로, 관련 계열사 간 시너지를 극대화해 단기적 협력을 넘어 미래 AI 핵심 승부처에서 성과를 극대화하겠다는 전략이다.

raul1649@newspim.com