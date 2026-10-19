바디프랜드, 구독료 인하 프로모션..."최대 15개월 동안 1만원"

AI 핵심 요약beta
- 바디프랜드는 19일 전 제품군 월 구독료 1만원 행사를 시작했다
- 헬스케어로봇·의료기기·모션베드·정수기 등이 행사 대상에 포함됐다
- 제품별 최대 15개월 적용되며 헬스케어로봇 관리서비스도 제공된다
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선납금 제도, 제휴카드 혜택 중복 적용 가능
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 헬스케어로봇부터 의료기기, 모션베드, 정수기까지 전 제품군을 대상으로 월 구독료를 1만원에 제공하는 '1만원의 건강구독' 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 제품 구독 시 일정 기간 동안 월 구독료를 1만원으로 인하해 소비자들의 초기 비용 부담을 완화하고 건강관리 접근성을 높이기 위해 기획됐다. 메인 품목인 헬스케어로봇(마사지체어)과 의료기기는 물론, 슬립테크 브랜드 '라클라우드'와 'W정수기' 등 바디프랜드의 전체 라인업이 모두 대상에 포함된다.
이번 프로모션의 가장 큰 특징은 선납금 제도나 제휴카드 이용 등 복잡한 부가 조건 없이 순수 월 구독료를 파격적인 1만원에 제공한다는 점이다. 진입 장벽을 낮춰 고객들의 제품 이용 기회를 대폭 확대하겠다는 취지다. 고객이 기존 선납금 제도나 제휴카드 혜택을 중복으로 적용할 경우, 실제 부담하는 월 구독료를 0원까지 낮출 수도 있다.
월 1만원 구독료 적용 기간은 제품에 따라 최소 1개월에서 최대 15개월까지 차등 적용된다. 일례로 이커머스 채널을 통해 콤팩트 헬스케어로봇 '뉴팔콘SV'를 구독할 경우, 전체 5년의 계약 기간 중 첫 1년(12개월) 동안은 월 1만원씩 총 12만원의 구독료만 내면 된다.
아울러 헬스케어로봇 제품군 구독 고객에게는 제품 정기 관리 서비스인 '더케어서비스'가 기본 포함된다. 바디프랜드 소속 전문 엔지니어가 직접 방문해 제품 클리닝, 기능 점검, 소모품 교체 등을 지원하며, 구매 이후 정기적인 전문 관리까지 누릴 수 있도록 구성했다.
해당 프로모션에 관한 자세한 내용은 바디프랜드 공식 홈페이지에서 확인이 가능하다.
stpoemseok@newspim.com