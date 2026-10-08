바디프랜드, 순우리말 제품명 적용 건강기능식품 6종 라인업 완성

AI 핵심 요약beta
- 바디프랜드가 8일 건강기능식품 3종을 추가했다.
- 수면·눈 건강·활력용 제품으로 6종 라인업을 완성했다.
- 순우리말 제품명과 990원 체험 행사를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
160만 고객 데이터 기반 건강 고민별 라인업 구축
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 헬스케어로봇 기업 바디프랜드가 신제품 3종을 추가로 선보이며 '바디프랜드 헬스케어' 건강기능식품 6종 라인업을 완성했다고 8일 밝혔다.
바디프랜드는 약 160만 명의 고객 이용 데이터와 주요 건강 관심사를 바탕으로 근력, 관절, 체지방·혈당, 수면, 눈 건강, 활력 등 6개 관리 영역을 선정했다. 지난 8월 '근력핏 커큐민 골드(꽉)', '관절핏 콘드로이친 뮤코다당단백 1200(쫙)', '슬림핏 다이어트 모로실 VITA(쏙)'을 선보인데 이어, 수면·눈 건강·활력을 겨냥한 신제품 3종을 이번에 새로 추가했다.
이번 신제품 라인업은 한글날을 앞두고 직관적인 순우리말 단어를 제품명에 활용한 점이 특징이다.
'수면푹 아쉬아간다'는 식약처 개별인정형 아쉬아간다 추출물을 적용해 수면 건강 관리 목적을 '푹'이라는 단어로 명시했다. '활력뿜 멀티비타민&이뮨 구미'는 비타민 B군과 C·D·E, 아연, 셀렌, 망간 등을 배합한 구미 제형 제품으로, 활력을 나타내는 '뿜'을 제품명에 넣었다. '눈쨍 루테인 플러스 구미'는 마리골드꽃 추출물 유래 루테인과 비타민A를 더해 황반색소밀도 유지 및 눈 건강 관리를 돕는 제품으로, 시야의 명확성을 나타내는 '쨍'이라는 표현을 적용했다.
바디프랜드 관계자는 "건강기능식품을 고를 때는 원료나 기능을 일일이 살펴봐야 하는 경우가 많다"며 "고객이 자신의 건강 고민에 맞는 제품을 좀 더 쉽고 친근하게 찾을 수 있도록 우리말을 활용했다"고 말했다. 이어 "헬스케어로봇을 통한 마사지케어와 일상 속 이너케어를 함께 제안해 나가겠다"고 덧붙였다.
한편 바디프랜드는 공식 홈페이지 또는 멤버십 앱에서 라운지 체험을 예약하고 방문한 고객이 건강기능식품 6종 중 1종을 990원에 구매할 수 있는 이벤트를 진행 중이다.
stpoemseok@newspim.com