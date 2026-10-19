업비트, 대학생 대상 캠퍼스 특강 개최

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 19일 대학생 대상 업클래스 캠퍼스 개최를 밝혔다
- 특강은 2일부터 9일까지 카이스트·숙명여대·이화여대에서 열린다
- 임직원들이 디지털자산과 직무 경험, 커리어 조언을 공유한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 대학생을 대상으로 한 특강 '업클래스 캠퍼스'를 오는 11월 2~9일 카이스트, 숙명여대, 이화여대에서 개최한다고 19일 밝혔다.
현직 임직원들이 직무 경험과 커리어 조언을 나누는 방식으로 진행되는 이번 행사는 두 개 세션으로 구성된다. 세션 1에서는 두나무 임원이 '디지털자산과 미래 금융'을 주제로 강연하고, 세션 2 '커리어패스 토크'에서는 각 직무 현직자 2인이 준비 과정과 현장 경험을 공유한다.
카이스트 특강에는 김동민 최고기술책임자(CTO)를 비롯해 iOS 앱 개발자, 백엔드 개발자가 참여한다. 숙명여대와 이화여대 특강에는 윤선주 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)가 세션 1을 진행하고, 디지털자산 관리 담당자, 세무 회계사, 서비스 기획자, 데이터 엔지니어 등이 참여할 예정이다.
업클래스 캠퍼스는 지난해 9월 첫 개최 이후 올해 5월에 이어 이번이 3회차다. 지금까지 전국 11개 대학을 순회하며 약 2700명이 참여했다.
행사는 무료이며 웹사이트를 통해 선착순으로 접수받는다. 참석자 전원에게는 웰컴 키트와 간식이 제공되며, 럭키드로우를 통해 에어팟, 우산, 트래블 파우치, 비트코인 기프트카드, 네이버페이 상품권 등이 증정된다. 카이스트 특강은 11월 2일 오후 2시, 숙명여대는 3일 오후 5시, 이화여대는 9일 오후 5시에 각각 진행된다.
romeok@newspim.com