'발매 D-1' 우즈, '컴 인투 마이 월드!' 뮤직비디오 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 우즈가 19일 새 싱글 뮤직비디오 티저를 공개했다
- 티저는 서부극 배경과 강렬한 스타일링을 담았다
- 신곡은 20일 오후 6시 음원과 뮤직비디오로 공개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 우즈가 신곡 발매를 하루 앞두고 뮤직비디오 티저를 공개했다.
소속사 EDAM엔터테인먼트는 19일 우즈 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 오는 20일 발매되는 새 디지털 싱글 '컴 인투 마이 월드(Come into my world!)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.
공개된 영상은 서부극을 연상케 하는 이색적인 공간을 배경으로 펼쳐지는 긴박한 장면들을 담아 눈길을 끈다.
우즈는 검은 슈트에 독특한 헤어와 메이크업 스타일링으로 등장해 강렬한 존재감을 드러내며, 익살스러운 표정으로 자유분방한 매력을 발산한다.
여기에 감각적인 카메라 워크와 속도감 있는 화면 전환이 더해져 한 편의 영화를 보는 듯한 분위기를 완성했다.
특히 신곡 '컴 인투 마이 월드!'의 박진감 넘치는 사운드가 역동적인 영상미와 어우러져 몰입감을 높이며, 뮤직비디오 본편에서 펼쳐질 이야기에 대한 궁금증을 더한다.
우즈의 새 디지털 싱글 '컴 인투 마이 월드'는 오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 뮤직비디오 본편도 같은 시각 공개된다.
alice09@newspim.com