우즈, 신곡 '컴 인투 마이 월드!' 일부 공개…강렬한 샤우팅

AI 핵심 요약beta
- 우즈는 13일 새 디지털 싱글 음원 일부를 공개했다
- 신곡은 기타 리프와 드럼, 샤우팅이 어우러진 곡이다
- 우즈는 20일 오후 6시 신곡을 정식 발매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 우즈가 신곡의 음원 일부를 공개했다.
소속사 EDAM엔터테인먼트는 13일 우즈 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 오는 20일 발매되는 새 디지털 싱글 '컴 인투 마이 월드(Come into my world!)'의 트랙 프리뷰 영상을 공개했다.
공개된 영상은 중독성 있는 기타 리프와 역동적인 드럼 사운드가 어우러지며 시작된다.
특히 영상 후반부에는 우즈 특유의 거칠고 시원한 샤우팅이 더해져 강렬한 인상을 남기며 신곡에 대한 궁금증을 자극한다.
영상은 2D 애니메이션을 활용한 감각적인 연출로도 눈길을 끈다. 붉은색과 검은색을 중심으로 한 강렬한 색감과 역동적인 화면 전환이 곡의 분위기와 어우러져 몰입감을 더한다.
여기에 가사 일부를 활용한 텍스트와 뮤직비디오의 스토리를 암시하는 비주얼이 더해져 앞으로 공개될 콘텐츠에 대한 기대감을 높인다.
이번 신곡 역시 우즈가 직접 작사·작곡에 참여했으며, 히트곡 '드라우닝(Drowning)'을 비롯해 다수의 곡에서 호흡을 맞춰온 NATHAN과 sid(구 HoHo)가 함께했다. 이들이 이번에는 어떤 음악적 시너지를 선보일지 기대가 모인다.
앞서 우즈는 지난 12일 '원티드(WANTED)' 콘셉트의 티징 포스터를 깜짝 공개하며 신곡 발매 소식을 알렸다. 이어 트랙 프리뷰를 통해 신곡의 분위기를 드러내며 컴백 열기를 끌어올리고 있다.
우즈의 새 디지털 싱글 '컴 인투 마이 월드!'는 오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com