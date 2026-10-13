오마이걸 효정, 미니 1집 하이라이트 메들리 공개…전곡 작사·작곡 참여

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 오마이걸 멤버 효정이 청량한 보컬로 솔로 미니 1집을 채웠다.

효정은 지난 12일 오마이걸 공식 유튜브 채널을 통해 미니 1집 '로스크 앤 파운드(Lost&Found)'의 하이라이트 메들리를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 오마이걸 효정. [사진=알비더블유, DSP미디어] 2026.10.13 alice09@newspim.com

공개된 영상에는 청명한 하늘 아래, 효정이 미니 1집의 수록곡 일부를 가창하는 모습이 담겼다. 효정은 특유의 청량하면서도 섬세한 보컬로 곡마다 변주를 줘 기대감을 더했다.

타이틀곡 '미완성일지도'는 정해진 답이나 다른 사람의 시선을 따라 가는 것이 아닌, 자신의 직감을 믿고 미완성인 지금 모습 그대로 나아가자는 용기를 전하는 곡이다. 효정은 '미완성일지도'를 통해 진짜 나를 찾아가는 첫걸음을 내디딜 예정이다.

이 외에도 '로스트 앤 파운드'에는 상처받고 아플 지라도 더 이상 뒤돌아 숨지 않고 직접 부딪혀보겠다는 다짐을 담은 '후회하는 것보다 상처인 게 더 나을지 몰라', 수많은 후회 속에서도 그 시간에 만난 소중한 것들을 놓치지 않기 위해 결국 지금의 나로 살아가겠다는 단단한 마음을 노래하는 '8 (if)' 등이 수록된다.

이번 앨범은 효정이 지금까지 걸어온 길을 토대로 자신만의 길을 만들어가는 이야기를 담은 앨범이다. 효정이 전곡 작사, 작곡에 직접 참여해 솔로 아티스트로서의 음악적 역량을 발휘할 전망이다.

효정의 미니 1집 '로스트 앤 파운드'는 오는 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

이후 효정은 오는 17~18일 서울 중구 엑스칼라, 11월 1일에는 일본 도쿄 티아트 스카이 홀에서 소극장 공연을 열고 팬들과 만난다.

alice09@newspim.com