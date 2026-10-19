콘진원, 11월 '2026 콘솔게임 개발자 컨퍼런스' 개최

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 서울 롯데월드타워 스카이31 컨벤션에서 '2026 콘솔게임 개발자 컨퍼런스'를 개최한다고 19일 밝혔다.

지난해 국내 콘솔게임 개발 생태계 조성을 목표로 처음 개최된 이번 콘퍼런스는 올해로 2회째를 맞는다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 콘솔게임 개발자 컨퍼런스' 포스터. [사진=콘진원] 2026.10.19 alice09@newspim.com

올해는 '세계에서 통하는 콘솔게임은 어떻게 만들어지는가(How Great Console Games Are Made)'를 주제로 글로벌 흥행작 개발진의 설계·제작 경험과 콘솔 플랫폼 진출을 준비하는 국내 개발사에 필요한 실무 정보를 공유한다.

또한 일본뿐만 아니라 북미·유럽 개발진까지 확대하여, 다양한 콘솔 시장의 특성과 해외 개발자들의 제작 경험을 나누며, 국내 개발자에게 글로벌 시장 진출에 필요한 실무적 통찰과 새로운 관점을 제공할 계획이다.

글로벌 흥행작의 핵심 개발진이 참여하는 '글로벌 트랙'은 게임 기획·개발부터 장기적인 지식재산(IP) 운영과 글로벌 팬 커뮤니티 구축까지 실제 개발 사례를 중심으로 구성된다.

씨디 프로젝트 레드(CD PROJEKT RED)의 파벨 사스코 어소시에이트 게임 디렉터는 '위쳐와 사이버펑크 게임 속 잊을 수 없는 퀘스트의 구조'를 주제로 이용자의 기억에 남는 이야기와 퀘스트를 설계하는 방식을 소개한다.

브이에스 스튜디오(VS Studio)의 하라다 카츠히로 최고경영자(CEO)는 '30년 이상 사랑받는 글로벌 IP는 어떻게 만들어지는가'를 주제로 장기적인 IP의 개발·운영 전략과 글로벌 팬 커뮤니티를 성장시켜 온 경험을 공유한다.

이와 함께 투쿄 게임즈(Tookyo Games)의 프로듀서이자 '단간론파'로 유명한 코다카 카즈타카, '림월드'의 창작자 타이난 실베스터, '스텔라 블레이드'를 개발한 시프트업 이동기 최고기술책임자(CTO)가 차례로 연단에 올라 게임의 서사 구현과 인디 게임 개발 원칙, 후반 완성도 향상 전략 등을 소개한다.

이어 지난해 기조연사로 참여했던 전 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE) 월드와이드 스튜디오 대표 요시다 슈헤이가 좌장을 맡아 '세계에서 통하는 콘솔게임, 그 개발자들의 솔직한 이야기'를 주제로 패널토론을 진행한다.

올해는 콘솔 플랫폼사가 직접 게임 개발·출시 절차를 소개하는 세션도 마련했다. 이는 지난해 참가자 의견과 올해 사전 수요조사에서 확인된 플랫폼 진입 및 검수 절차에 대한 개발자들의 수요를 반영한 것이다.

플랫폼 승인, 개발 키트 확보, 비밀 유지 계약(NDA) 등 콘솔 시장 진입 과정에서 정보 확보에 어려움을 겪는 국내 개발사를 위해 플랫폼 실무진이 관련 절차와 유의사항을 직접 안내할 예정이다.

이번 콘퍼런스는 게임산업 생태계 활성화를 위해 정부 및 콘진원과 게임 관련 언론, 협단체가 함께 하는 '게임데이즈(GAME DAYS)'와 연계해 열린다.

현장에는 강연 외에도 국내 콘솔게임 및 엑스박스(XBOX) 체험존, 글로벌 인디게임 제작 경진대회(GIGDC) 수상작 시연 공간, 업계 교류 공간 등이 마련된다.

아울러 주요 연사와 국내 개발사, 플랫폼사 관계자가 참여하는 네트워킹 리셉션을 운영해 개발 경험과 정보 공유를 넘어 실질적인 비즈니스 협력으로 이어지도록 지원할 방침이다.

김성준 콘진원 게임신기술본부장은 "국내 콘솔게임 개발 생태계가 성장하는 과정에서 현장 개발자와 실무자의 목소리를 반영하여 실질적인 수요에 맞춘 지원을 제공하는 것이 중요하다"라며, "이번 행사를 통해 해외 개발진의 제작 경험과 플랫폼사의 실무 정보를 공유하고, 앞으로도 현장의 수요를 반영해 국내 게임기업이 세계 콘솔 시장에 진출할 수 있도록 지원을 강화하겠다"라고 말했다.

alice09@newspim.com