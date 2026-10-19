박서함, '너에게 다이브'서 순정남→냉랭 톱배우…극과 극 감정 열연

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박서함이 '너에게 다이브'에서 사랑하는 사람을 향한 순애보부터 상처로 얼룩진 냉랭한 모습까지 폭넓은 감정 연기로 시청자들의 몰입을 이끌었다.

17일에 방영된 7회에서는 경호학과에 재학 중인 정우재(박서함)가 앞서 윤하나(김지연)의 권유로 본 단편 영화 오디션에 합격한 뒤 본격적으로 촬영에 임하는 모습이 비춰졌다. 촬영 쉬는 시간, 평소 그의 경호원 꿈을 내켜 하지 않던 하나는 경호원이 안 되었으면 좋겠다고 솔직히 말했고, 우재는 "내 꿈은 너, 하나 너를 지키는 일이야. 너 이다음에 멋있는 배우 되면 내가 꼭 지켜줄게."라며 좋아하는 상대를 지키고자 하는 마음에 변화가 없음을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 너에게 다이브 박서함. [사진=너에게 다이브 방송 장면] 2026.10.19 moonddo00@newspim.com

이후 갑자기 조명기가 떨어지는 아찔한 사고가 발생, 그는 하나를 지키기 위해 온몸을 던져 막아냈다. 또다시 자신을 구하려다가 다친 우재를 본 하나는 우재를 지키기 위해 마음에도 없는 모진 말을 쏟아냈고, 하나의 본심을 알리 없는 우재는 상처받은 모습을 보여 안타까움을 자아냈다.

8회 방송은 타임 슬립한 하나 앞에 우재가 톱배우로 등장한 가운데, 이전 순정남의 모습과는 180도 달라진 분위기를 보여 시선을 모았다. 하나의 모습으로 반갑게 다가온 하루에게 차갑게 선을 그은 것. 앞서 연인이었다가 헤어진 두 사람이기에 우재는 아무렇지 않은 듯 밝게 다가오는 하나에게 냉랭한 태도를 일관, 두 사람의 달라진 관계를 실감케 했다.

한편, 극 말미 우재가 하나와 동시에 받은 시나리오 '사라진 시간'에는 대학생 시절 두 사람이 다퉜던 순간이 그대로 담겨 있었다. 또한 해당 시나리오 감독이 대학 선배 양준모(강형석)라는 사실이 그려져 시청자들을 혼란에 빠트리기도. 이에 그에게 닥칠 다음 전개에 대한 궁금증을 고조시켰다.

이렇듯 박서함은 사랑하는 사람을 향한 다정함과 든든함부터 상처로 뒤덮인 눈빛까지 입체적으로 그려내 시청자들의 몰입을 책임졌다. 특히 좋아하는 사람을 지키기 위한 묵직한 액션은 물론, 섬세한 감정 변주, 과거와 현재의 시간을 오가며 연령대 별로 다채로운 매력을 완성한 바. 미스터리한 시나리오의 등장으로 새로운 전환점을 맞은 '너에게 다이브'에서 그가 계속해서 선보일 안정적인 열연에 관심이 집중된다.

박서함이 출연 중인 '너에게 다이브'는 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분 채널A에서 방송되며 디즈니+에서도 시청 가능하다.

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