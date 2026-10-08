김승호, '너에게 다이브'로 눈도장…유쾌함부터 진지함까지 '표경우' 완벽 소화

AI 핵심 요약beta
- 배우 김승호가 8일 너에게 다이브서 표경우를 연기했다
- 김승호는 유쾌한 유도부원과 진지한 선수 면모를 오갔다
- 능청스러운 연기와 팀 호흡으로 강렬한 인상을 남겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김승호가 '너에게 다이브'에서 밝고 능청스러운 유도부원부터 승부 앞에 진지한 선수의 모습까지 폭넓게 소화하며 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다.
김승호는 디즈니+와 채널A를 통해 공개된 드라마 '너에게 다이브'에서 해솔고 유도부 표경우 역으로 분해 유쾌하고 생동감 넘치는 캐릭터를 완성하고 있다.
'너에게 다이브'는 오래된 캠코더를 통해 과거로 돌아갈 수 있다는 사실을 알게 된 쌍둥이 남매 윤하나(김지연)와 윤하루(장세혁)가 정우재(박서함)를 되살리기 위해 시간을 거슬러 올라가는 첫사랑 구출 로맨스다.
극 중 표경우는 정우재, 윤하루 등 유도부원들과 함께 훈련하며 성장해 나가는 인물로, 밝고 꾸밈없는 성격과 특유의 친화력으로 유도부에 활기를 더하는 캐릭터다. 김승호는 표경우의 해맑고 능청스러운 면모를 자연스럽게 풀어내며 캐릭터의 매력을 살렸다. 자신의 근성장을 자랑하고 칭찬 한마디에도 금세 신이 나는 천진한 모습부터 동료들과 격의 없이 어울리는 모습까지, 솔직하고 유쾌한 표경우의 면면을 생동감 있게 그려냈다.
표경우의 유쾌한 모습과 또 다른 유도 선수로서의 진지한 면모도 눈길을 끌었다. 고된 훈련을 묵묵히 소화하는 것은 물론, 국가대표 선발전에서 상대 선수와 치열하게 맞붙으며 승부에 몰입하는 모습으로 시선을 집중시켰다. 김승호는 평소 장난기 넘치는 모습과 매트 위 진지한 눈빛을 자연스럽게 오가며 표경우의 또 다른 매력을 설득력 있게 표현했다.
유도부원들과의 호흡에서도 존재감을 드러냈다. 김승호는 적재적소의 리액션과 능청스러운 대사 소화로 장면의 재미를 살리는 한편, 동료를 향한 의리와 끈끈한 유대감까지 자연스럽게 그려내며 몰입도를 높였다.
밝은 에너지와 진지한 면모를 오가며 자신만의 색깔을 보여주고 있는 김승호가 '너에게 다이브'에서 보여줄 활약에도 기대가 모인다.
moonddo00@newspim.com