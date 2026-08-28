'너에게 다이브', 김지연·박서함 청춘 로맨스…9월 26일 디즈니+ 공개

AI 핵심 요약beta
- 김지연·박서함·장세혁이 9월 26일 ‘너에게 다이브’에 출연했다.
- 캠코더로 과거로 간 쌍둥이가 첫사랑 정우재를 구하는 이야기다.
- 첫사랑과 우정이 얽힌 청춘 타임슬립 로맨스를 그렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 김지연, 박서함, 장세혁이 캠코더를 타고 과거로 돌아가 첫사랑을 구한다.
오는 9월 26일부터 디즈니+에서 매주 토, 일요일에 공개될 '너에게 다이브'는 오래된 캠코더를 통해 과거로 돌아갈 수 있다는 사실을 알게 된 쌍둥이 남매 '윤하나(김지연)', '윤하루(장세혁)'가 '정우재(박서함)'를 되살리기 위해 시간을 거슬러 뛰어드는 첫사랑 구출 로맨스다.
공개된 포스터는 빈티지한 캠코더 프레임 속 열여덟 청춘의 한 장면을 담아낸 감각적인 무드로 시선을 사로잡는다. 화면 속에는 서로에게 첫사랑이자 가장 소중한 친구였던 '윤하나', '정우재', '윤하루'의 학창 시절이 재생되고, "돌아가야만 해, 우리가 가장 반짝였던 순간으로!"라는 카피가 더해져 이들의 특별한 시간 여행을 예고한다. 특히 캠코더는 '윤하나', '윤하루' 쌍둥이 남매의 과거와 현재를 잇는 특별한 장치로 궁금증을 더한다. 두 사람은 '정우재'를 구하기 위해 그와 함께했던 열여덟의 시간으로 다시 돌아가고, 첫사랑 '윤하나'와 '정우재'의 로맨스부터 둘도 없는 친구 '정우재'와 '윤하루'의 브로맨스까지 세 사람의 관계가 다시 움직이기 시작한다. 시간 여행을 통해 다시 열여덟의 순간으로 향한 '윤하나'와 '윤하루'가 '정우재'를 구하고 운명을 바꿀 수 있을지 궁금증을 더한다.
무엇보다 김지연, 박서함, 장세혁, 문승유가 완성할 신선한 앙상블과 청춘 케미스트리가 기대를 높인다. 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여온 김지연은 톱 여배우 '윤하나'로 분한다. 첫사랑 '정우재'를 잃은 뒤 우연히 발견한 캠코더를 통해 쌍둥이 오빠 '윤하루'와 열여덟의 과거로 향하게 되는 인물이다. 박서함은 '윤하나'의 첫사랑이자 유도 유망주 출신 경호원 '정우재' 역을 맡는다. 무심하고 까칠한 겉모습과 달리 '윤하나'에게만큼은 한없이 다정한 인물로, 가장 반짝였던 시절 다시 마주한 김지연과 박서함이 그려낼 첫사랑 로맨스가 설렘을 자극한다.
장세혁은 '윤하나'의 쌍둥이 오빠이자 국가대표 유도 금메달리스트 '윤하루'로 분한다. 열여덟의 과거에서 절친 '정우재'와 다시 마주하며 두 사람의 특별한 우정을 그려낼 예정이다. 문승유는 '윤하나'의 소속사 대표이자 '윤하루'의 연인으로 등장, 재력과 능력, 남다른 안목까지 갖춘 당당한 캐릭터로 극의 활력을 더한다.
캠코더를 매개로 펼쳐지는 독특한 타임슬립 설정과 시간을 넘어 다시 마주한 첫사랑과 우정, 눈부신 청춘 로맨스를 담은 '너에게 다이브'는 9월 26일부터 매주 토, 일요일 디즈니+를 통해 공개된다.
moonddo00@newspim.com