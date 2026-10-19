삼성바이오로직스, '월드 ADC'서 전주기 ADC 서비스 역량 소개

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스는 19일 월드 ADC에서 서비스 경쟁력을 소개했다
- 삼성바이오로직스는 3년 연속 부스를 열고 고객 협력을 논의했다
- 삼성바이오로직스는 2027년까지 ADC 전 주기 체계를 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스는 지난 12∼15일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열린 '월드 ADC 샌디에이고 2026'에 참가해 항체·약물접합체(ADC) 서비스 경쟁력을 소개했다고 19일 밝혔다.
월드 ADC는 글로벌 ADC 기업과 전문가들이 개발 전략과 연구 결과를 공유하고 협력 방안을 논의하는 콘퍼런스다. 올해 행사에는 400개 이상 기업에서 관계자 1300여 명이 참석했다.
삼성바이오로직스는 3년 연속 단독 부스를 마련해 위탁연구(CRO), 위탁개발(CDO), 위탁생산(CMO)을 아우르는 서비스 역량을 알렸다. 별도 미팅룸에서는 고객사들과 사업 협력 방안을 논의했다.
삼성바이오로직스는 지난해 3월 ADC 전용 생산시설을 가동하며 ADC 위탁개발생산(CDMO) 시장에 진출했다. 인천 송도에 세포주 개발부터 접합·분석·생산까지 수행할 수 있는 역량을 갖췄으며, 2027년까지 ADC 완제의약품(DP) 전용 라인을 구축·가동해 전 주기 서비스 체계를 강화할 계획이다.
행사에서는 ADC 생산과 연구개발 관련 발표도 진행했다. 마크 스투더 ADC·메신저 리보핵산(mRNA) 오퍼레이션 팀장은 14일 '신약 자산에서 상업 생산까지: ADC GMP 생산 규모 확대의 핵심 성공 요인'을 주제로 접합 서비스 확장 계획과 상업 생산 역량 확보 성과를 소개했다.
포스터 발표에서는 김지나 ADC 플랫폼 디스커버리그룹장이 이중항체 플랫폼 '에스-듀얼'을 활용한 이중항체 ADC 개발 성과를 공개했다. 오세규 오가노이드기술그룹 프로는 환자 유래 오가노이드 기반 약물 스크리닝 서비스 '삼성 오가노이드'를 활용한 ADC 평가 성과를 발표했다.
이상명 삼성바이오로직스 CDO개발담당 상무는 "항체의약품에 이어 ADC·이중항체·오가노이드 등 다변화하는 고객 수요에 대응할 수 있는 CDMO 역량을 알렸다"며 "펩타이드 등 신규 모달리티 관련 역량을 지속적으로 확대해 전 주기 역량을 더욱 확고히 하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com