LG CNS, IDC 디지털 워크플레이스 '메이저 플레이어' 선정

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국내 기업 최초·유일…AI 에이전트 기술력, 글로벌서 인정

IDC 리포트 "에이전트 전환 기업, LG CNS 파트너로 고려해야"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 업무 혁신 에이전틱 인공지능(AI) 서비스 '에이엑스씽크'를 제공하는 LG CNS가 전 세계 디지털 워크플레이스 서비스 기업 평가에 국내 기업으로는 처음으로 이름을 올렸다.

LG CNS는 글로벌 시장조사기관 IDC의 '2026년 전세계 디지털 워크플레이스 서비스 벤더 평가'에서 '메이저 플레이어'로 선정됐다고 19일 밝혔다. 국내 기업이 해당 평가에 이름을 올린 것은 처음이다. 이번 평가에는 타타컨설턴시서비스, 인포시스, NTT DATA, 코그니전트, 델, HP 등 글로벌 기업 18개사가 포함됐다.

LG CNS '에이엑스씽크'가 제공하는 총 13개의 에이전틱AI 서비스 종류. 에이엑스씽크 경쟁력을 인정받아 IDC 글로벌 디지털 워크플레이스 서비스 평가서 '메이저 플레이어'로 선정됐다. [사진=LG CNS]

IDC 마켓스케이프는 IT 기업들의 현재 사업 역량과 향후 전략을 종합적으로 평가하는 벤더 분석 모델이다. 제품·서비스 경쟁력뿐만 아니라 고객 레퍼런스와 실제 고객 경험 등을 분석한다.

LG CNS 선정 배경에는 업무혁신 AI 에이전트 서비스 에이엑스씽크를 중심으로 한 차별화된 디지털 워크플레이스 서비스 역량이 있었다. IDC는 LG CNS의 강점으로 AI 네이티브 플랫폼 역량, 규제 산업 및 보안·망분리 환경 전문성, 엔드투엔드 사업 수행 역량을 꼽았다.

에이엑스씽크는 단순 정보 검색이나 업무 지원을 넘어 실제 업무까지 자율적으로 수행한다. 기업 업무 포털·그룹웨어, 모바일 업무 포털·그룹웨어, 퍼스널 AI 에이전트, AI 통번역·회의 지원, AI 문서 작성 등 다양한 서비스를 제공한다.

IDC는 금융·공공·제조 등 높은 수준의 보안이 요구되는 기업 환경에서 AI 에이전트 사업 경험을 축적한 LG CNS의 산업 전문성을 주요 강점으로 언급했다. IDC 리포트는 "전통적인 디지털 워크플레이스 서비스를 넘어 에이전트 기반 업무 실행으로 전환하고자 하는 기업이라면, 혁신 파트너로서 LG CNS를 고려해야 한다"고 언급했다.

평가에 참여한 고객들은 컨설팅부터 구축·운영까지 아우르는 사업 수행 역량, 고객 비즈니스 환경과 산업에 대한 깊은 이해, 유연성과 대응력, 고객 중심의 협업 방식을 높이 평가했다.

LG CNS는 에이엑스씽크를 LG 계열사의 미국, 중국, 싱가포르, 독일 등 해외 사업장에 적용한 결과 업무 생산성이 20~40% 향상했다고 밝혔다.

김홍근 LG CNS 디지털비즈니스사업부장 부사장은 "에이엑스씽크를 중심으로 차별화해온 디지털 워크플레이스 서비스 경쟁력을 글로벌 시장에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 에이전틱AI를 기반으로 고객의 업무 생산성을 혁신하고, 시장에서 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

raul1649@newspim.com