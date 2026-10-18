[전국체전] '한국 여자 역도 간판' 박헤정, 4년 연속 포디움 최상단 올라

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 역도 여자 최중량급의 간판 박혜정(고양시청)이 전국체육대회 일반부에서 4년 연속 금메달을 획득했다.

박혜정은 18일 제주시 사라봉다목적체육관에서 열린 제107회 전국체육대회 여자일반부 86㎏이상급 경기에서 인상 128㎏, 용상 166㎏, 합계 294㎏를 들어 모두 1위에 올라 3관왕에 올랐다.

[일본 나고야 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=한국 역도 국가대표 박혜정이 29일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 대회 역도 86kg 이상급 경기에서 인상 133kg, 용상 167kg, 합계 300kg으로 2위를 차지했다. 2026.09.29 willowdy@newspim.com

합계 기록으로만 메달을 수여하는 올림픽이나 아시안게임과 달리 전국체전 역도에서는 인상, 용상, 합계 3개 부문 모두 메달이 걸렸다.

박혜정은 실업 첫 해인 2023년부터 빼놓지 않고 전국체전 합계에서 우승을 차지했다. 그는 2023년 인상(2위)을 빼고는 전국체전 전 부문에서 1위를 석권하고 있다.

박혜정은 지난 2024 파리올림픽에서 인상 130kg, 용상 168kg, 합계 299kg으로 은메달을 땄다. 지난달 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 인상(133㎏)과 합계(300㎏) 한국 신기록을 세우며 은메달을 목에 걸었던 박혜정은 전국체전에선 국내 최강자의 위엄을 과시했다.

같은 날 열린 여자 61㎏급 경기에선 안시성(광주광역시청)이 인상 97㎏, 용상 118㎏, 합계 215㎏, 여자 86㎏급에서는 김수현(울산광역시청)이 인상 112㎏, 용상에서 144㎏, 합계 256㎏로 모두 1위를 차지해 금메달을 목에 걸었다.

willowdy@newspim.com