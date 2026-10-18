[전국체전] '작년 1초 차 준우승' 한승현, 마라톤 5번째 도전 끝 첫 金...여자부 최정윤 우승

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 지난해 전국체육대회에서 1초 차로 금메달을 놓쳤던 한승현(충남도청)이 다섯 번째 도전 끝에 마라톤 남자일반부 첫 우승을 차지했다.

한승현은 18일 제주 서귀포 일원을 거쳐 제주월드컵경기장으로 들어오는 마라톤 남자일반부 42.195㎞ 풀코스에서 2시간 24분 55초의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다.

[서울=뉴스핌] 여자 마라톤 선수 최정윤. [사진=대한육상연맹] 2026.10.18 football1229@newspim.com

전국체전 일반부에 다섯 번째 출전한 한승현은 고교와 대학 시절을 통틀어 처음으로 금메달을 목에 걸었다.

특히 최근 2년 연속 아쉽게 금메달을 놓쳤던 설움도 털어냈다. 한승현은 2024년 심종섭(한국전력공사)에게 5초 차로 밀려 은메달을 획득했다. 지난해에도 심종섭에게 불과 1초 차로 뒤져 2위에 머물렀다.

하지만 올해는 달랐다. 한승현은 오르막이 포함된 코스에서 체력 부담을 견뎌내며 가장 먼저 결승선을 끊었다. 2위 이동진(대구광역시청·2시간 25분 13초)과의 격차는 18초였다.

김지인(대구광역시청)이 2시간 26분 03초로 동메달을 차지했다. 지난 2년 연속 한승현을 제치고 정상에 올랐던 심종섭은 2시간 31분 17초로 11위에 그쳤다.

마라톤 여자일반부에서는 최정윤(충남도청)이 2시간 43분 52초로 대회 2연패를 달성했다. 정현지(삼척시청·2시간 43분 55초)를 단 3초 차로 따돌리고 금메달을 목에 걸었다.

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