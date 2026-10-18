[준PO] '2연승' KIA 이범호 감독 "타선 고른 활약 고무적"…3차전 선발 시라카와

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 LG 트윈스를 상대로 준플레이오프(준PO·5전 3선승제) 2연승을 거둔 이범호 KIA 타이거즈 감독이 타선의 고른 활약에 만족감을 드러냈다. 3차전 선발로는 우완 아시아쿼터 투수 시라카와 게이쇼로 예고했다.

KIA는 18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준플레이오프(5전 3선승제) 2차전에서 LG를 6-3으로 제압했다. 전날 1차전에서 5-1로 승리한 KIA는 2연승을 거두며 플레이오프 진출까지 1승만 남겨뒀다.

[서울=뉴스핌] KIA 이범호 감독이 18일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준PO 2차전을 앞두고 기자회견을 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.18 football1229@newspim.com

KIA는 이날 1회말 LG 선발 임찬규를 상대로 5점을 뽑아내며 일찌감치 승기를 잡았다. 박재현의 안타와 도루, 김도영의 볼넷으로 기회를 만든 뒤 해럴드 카스트로, 나성범, 김선빈(2타점), 한준수의 연속 적시타가 터졌다. 임찬규는 1회도 마치지 못하고 마운드에서 내려갔다.

이 감독은 경기 후 "초반에 임찬규를 잘 공략했다. 1회부터 타자들이 집중력이 굉장히 좋았다. 덕분에 올러가 부담을 덜 느낄 수 있었다. 준비가 잘 된 경기였다"고 총평했다.

1차전에서는 김도영이 홈런 2개를 포함해 4타점을 올리며 승리를 이끌었지만, 이날은 타선 전체가 고르게 활약했다. 김도영이 무안타에 그친 가운데 카스트로와 박재현이 멀티히트(한 경기 2안타)를 기록했다. 나성범과 김선빈은 각각 2타점을 올렸다.

이 감독은 "모든 선수의 컨디션이 올라오는 게 가장 좋다. 그래야 신이 나서 경기를 할 수 있다. 오늘 선수들이 1~2안타씩 치며 타격 컨디션이 올라와, 3차전을 준비하는데 고무적이다"고 말했다.

임찬규를 초반부터 공략한 배경도 설명했다. 이 감독은 "최근 맞대결서 공략을 잘했다. 단기전인 만큼 오늘 공격적으로 승부를 걸어 오지 않을까 예상하고 공략한 부분이 주효했다"며 "큰 경기는 카운트를 잡으러 들어오는 공을 놓치지 않아야 한다. 그 부분이 잘 이뤄졌다"고 밝혔다.

선발 아담 올러는 6이닝 2실점을 기록해 포스트시즌 첫 승을 거뒀다. 이 감독은 "7회까지 던져주면 더 좋았는데 투구 수가 90개를 넘어서 교체했다. 6회까지만 던져주면 곽도규, 조상우, 전상현, 성영탁 등 불펜진이 잘 막아줄 것으로 기대했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] KIA 우완 아시아쿼터 투수 시라카와 게이쇼. [사진 = KIA 타이거즈]

KIA는 하루 휴식한 뒤 서울 잠실야구장에서 열리는 3차전에서 시리즈 조기 종료에 도전한다. 이 감독은 3차전 선발투수로 시라카와 케이쇼를 예고했다.

시라카와는 올 시즌 18경기에서 83.1이닝을 소화하며 4승 5패, 평균자책점 4.75를 기록했다. LG를 상대로는 2경기에서 9.1이닝을 던지며 승리 없이 1패, 평균자책점 7.71에 그쳤다.

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