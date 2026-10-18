이마트24, 헬스·뷰티·패션 특화점 오픈…상품 380여 종

AI 핵심 요약beta
- 이마트24는 16일 서울 신설동에 올데이케어랩점을 열었다
- 헬스·뷰티·패션 상품 380여 종을 24시간 판매한다
- 뷰티 280종·건강 80종·패션 18종으로 상품을 구성했다
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일반 점포보다 품목 약 10배
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트24는 헬스·뷰티·패션 상품 380여 종을 갖춘 특화점포 '올데이케어랩점'을 지난 16일 서울 종로구 신설동에 열었다고 18일 밝혔다.
올데이케어랩점은 약 39평(129㎡) 규모로 24시간 운영된다. 동대문 관광·쇼핑권과 인접한 신설동 역세권에 자리 잡았다.
점포는 헬스·뷰티·패션 특화존과 기존 편의점 공간(CVS), 다이닝 공간으로 구성됐다. 이마트24에 따르면 관련 상품 수는 일반 점포의 약 10배다.
뷰티존에는 특화 매대 8개를 마련해 약 280종의 상품을 판매한다. 투에이엔, 딘토, 이즈앤트리 등의 제품을 선보인다.
헬스존에서는 휴온스엔, 비비랩 등 제약·건강 브랜드와 협업한 상품을 포함해 약 80종의 건강 상품을 판매한다.
패션존에는 패션 플랫폼 W컨셉과 협업한 상품 18종을 들였다. 이마트24는 이 점포를 시작으로 헬스·뷰티·패션 상품군을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com