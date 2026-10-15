이마트24, 뷰티·패션 특화점 16일 개점…상품 380여종

AI 핵심 요약beta
- 이마트24는 15일 헬스·뷰티·패션 특화점포를 16일 열었다.
- 올데이케어랩점은 상품 380여 종을 갖추고 24시간 운영한다.
- 이마트24는 고객 반응을 확인해 관련 상품을 전국 확대한다.
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신설동에 39평 규모로 조성
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트24는 헬스·뷰티·패션 상품 380여 종을 갖춘 특화점포 '올데이케어랩점'을 오는 16일 서울 종로구 신설동에 연다고 15일 밝혔다.
올데이케어랩점은 이마트24의 세 번째 특화점포다. 약 39평(129㎡) 규모로 24시간 운영하며, 특화존과 일반 편의점(CVS), 다이닝 공간으로 구성된다.
헬스·뷰티·패션 상품 수는 일반 점포의 약 10배다. 뷰티 상품은 특화 매대 8곳에 약 280종을 배치하고, 색조 상품은 소용량 제품을 중심으로 평균 가격대를 8000원대로 맞췄다.
기초 화장품은 이즈앤트리·메디힐·더샘·잇츠스킨 등 6개 브랜드의 상품 50여 종을 최대 1만2000원대에 선보인다. 로듀의 '비타 버터 립 밤' 시리즈는 국내 편의점 채널에서 단독 판매한다.
패션 상품은 W컨셉과 협업해 러닝 양말과 티셔츠 등 18종으로 구성했다. 대표 상품인 '올데이하이라이트 라인 삭스'는 4900원, '올데이하이라이트 티셔츠'는 1만2900원이다.
건강 상품은 비타민·미네랄과 피로·활력 관련 상품 등 약 80종을 준비했다. 휴온스엔·비비랩 등과 협업한 상품을 1000~3000원대에 판매한다.
매장에는 색조 상품을 써볼 수 있는 공간을 마련했다. 샐러드와 고단백 간편식, 프로틴 음료를 취급하고 스무디 6종도 판매한다. W컨셉 협업 상품 18종은 오는 16일부터 센트럴시티점 등 3개 점포의 미니 팝업에서도 선보인다.
이마트24는 이 점포에서 고객 반응과 상품 경쟁력을 확인한 뒤 관련 상품을 전국 점포에 순차적으로 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com