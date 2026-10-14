이마트24, 뽀니 협업 디저트 4종 출시…고구마·밤·초코 활용

AI 핵심 요약beta
- 이마트24는 14일 뽀니와 협업한 신상품 4종을 순차 출시했다
- 신상품은 초콜릿·고구마·밤을 활용한 빵과 디저트로 구성했다
- 이마트24는 이달 말까지 앱과 제휴 결제수단 할인행사를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오늘픽업 등 30% 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트24는 빵·디저트 전문 인플루언서 '빵튜브 뽀니'와 협업한 신상품 4종을 이달 순차적으로 선보인다고 14일 밝혔다.
지난 3일 '초코버무리찰떡크림빵'과 '솔티초코산도'를 출시했으며, 오는 16일 '군고구마뚱쿠키', 17일 '밤버무리찰떡크림빵'을 추가로 내놓는다. 고구마와 밤, 초콜릿은 뽀니 채널 구독자들이 요청한 재료다.
군고구마뚱쿠키는 두꺼운 쿠키에 군고구마 앙금을 넣고 검은깨와 초콜릿을 더한 제품으로 가격은 2900원이다. 초코버무리찰떡크림빵과 밤버무리찰떡크림빵은 각각 초콜릿과 밤을 찰떡·크림과 조합했으며, 가격은 각 3800원이다.
솔티초코산도는 솔티초코크림과 초코청크를 사용한 제품으로 3600원에 판매한다. 이마트24는 상품 기획 과정에서 뽀니와 트렌드연구소·상품개발 담당자가 서울 망원동 베이커리와 카페를 방문하고 시제품을 함께 시식했다고 설명했다.
이번 상품은 뽀니와의 세 번째 협업이다. 이마트24에 따르면 첫 협업 상품인 흑임자버무리찰떡크림빵과 쑥버무리찰떡크림빵은 출시 직후 디저트 카테고리 매출 5위 안에 들었다.
두 번째 협업에서는 옥수수버무리찰떡크림빵과 옥수수사르르산도가 각각 매출 3위와 4위를 기록했다. 예약픽업 이용 건수는 첫 번째 협업 때보다 약 77% 증가했다.
이마트24는 이달 말까지 모바일 앱에서 협업 상품 4종에 적용할 수 있는 30% 할인쿠폰을 제공하는 '오늘픽업' 행사를 진행한다. 현대카드·우리카드·카카오페이머니·포인트로 결제할 때도 30% 할인 혜택을 제공한다.
kji01@newspim.com