세븐일레븐, 캪틴큐 21일 재출시…우리카드 결제 시 20% 할인

AI 핵심 요약beta
- 세븐일레븐은 21일 캪틴큐 360ml를 정식 출시했다
- 우리카드 결제 고객은 21일부터 31일까지 20% 할인받는다
- 캪틴큐 검색량이 30만건을 넘으며 재출시 기대감을 높였다
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앱 검색량 30만건 돌파
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 세븐일레븐은 오는 21일 캪틴큐 360ml 제품을 정식 출시하고 우리카드 결제 고객에게 20% 할인 혜택을 제공한다고 19일 밝혔다.
할인은 오는 21일부터 31일까지 11일간 적용된다. 캪틴큐 360ml 제품의 가격은 9900원이다.
세븐일레븐에 따르면 지난 9~16일 세븐앱에서 캪틴큐 검색량은 30만건을 넘어 같은 기간 재고 찾기 전체 검색량의 15%를 차지했다. 지난 14일 선보인 특별 기획세트 '캪틴큐의보물상자패키지'는 출시 하루 만에 준비 물량이 모두 소진됐다.
캪틴큐는 롯데칠성음료가 1980년 출시한 양주 브랜드다. 출시 1년 만에 판매량 1000만병을 넘었으며 2015년 단종됐다. 이번에 출시하는 제품의 알코올 도수는 35도다.
새 제품은 초기 병·캡·라벨의 디자인 콘셉트를 유지했다. 세븐일레븐은 캐리비안 럼 원액을 99% 사용하고 버번 캐스크에서 1차 숙성한 뒤 스페인산 페드로 히메네즈 캐스크에서 추가 숙성했다고 설명했다.
세븐일레븐의 올해 1월 1일부터 지난 16일까지 위스키·양주 매출은 전년 동기 대비 15% 증가했다. 이 가운데 2만원 이하 상품 매출은 같은 기간 25% 늘었다.
세븐일레븐은 지난해 2월 출시한 '블랙서클위스키' 시리즈의 누적 판매량이 100만병을 넘어섰다고 밝혔다.
kji01@newspim.com