세븐일레븐, '올 뉴 마끼' 출시 6주 만에 30만개 팔려…신상품 추가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

밥 품질 개선 기술 적용…여성 고객 55% 차지

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 세븐일레븐이 지난 8월 말부터 선보인 '올 뉴 마끼' 시리즈가 출시 6주여 만에 30만 개를 판매했다고 6일 밝혔다.

이 제품에는 냉장밥의 노화를 방지하고 수분을 보존하는 '라이스 프로젝트' 기술이 적용됐다. 전자레인지에 데우지 않아도 밥의 촉촉함과 찰기를 유지할 수 있도록 개발했으며, 초밥 전용 초를 더해 감칠맛을 살렸다.

'올 뉴 바삭통소시지마끼' 제품 모습. [사진=세븐일레븐 제공]

올 뉴 마끼 시리즈는 여성 고객에게 특히 인기를 끌었다. 구매 고객 중 여성 비중이 55%로 남성보다 높았다. 초밥 카테고리 전체에서도 여성 구매 비중이 증가했다. 지난해 초밥 카테고리 구매 고객의 성별 비중은 남성 53%, 여성 47%였으나, 올 뉴 시리즈 출시 이후 여성 비중이 3%포인트 상승해 50%를 기록했다.

세븐일레븐은 6일 '올 뉴 바삭통소시지마끼'를 출시했다. 바삭한 김과 찰진 밥에 통소시지를 넣고, 짭조름하면서 매콤한 마요소스와 계란 지단채, 아삭한 단무지를 더했다. 가격은 2100원이다.

10월 한 달간 올 뉴 마끼 시리즈 구매 시 칠성사이다제로캔(250ml)을 50% 할인하는 행사를 진행한다.

한편 세븐일레븐의 올 뉴 간편식 시리즈는 지난 4월 초 첫선을 보인 이후 누적 판매량 2500만 개를 넘어섰다. 라이스 프로젝트 기술을 삼각김밥과 김밥에 적용한 데 이어 유부초밥과 마끼로 확대하고 있다.

nrd@newspim.com